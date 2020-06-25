《Pokemon GO》推出至今 4 年，在街上仍不難看到玩家在地圖上捉精靈﹑打道館，而早已看到遊戲玩家的年齡層有擴展到成人，甚至長者的趨勢。台灣一位網民稱呼為「寶可夢伯伯」的玩家，以 11 部手機同時玩《Pokemon GO》在網上爆紅，近日再有他的新消息，沒想到已經「超極巨化」到這一地步。

64 部手機捉精靈 真正孔雀開屏

近日有一位和「寶可夢伯伯」居住在差不多地方的網民，在街上看到他的「Pokemon 戰車」，但已經不是以前的 11 部，而家激增到 64 部手機在車頭位置。手機的擺放有如孔雀開屏，數量之多已經擋住了「寶可夢伯伯」的視線，到底他是如何操作這部「戰車」呢。不過在這個問題前，反而更想知他一對手如何控制 64 部手機，最高一部手機甚至難以伸手觸及，更別說要扔精靈球。

64 部手機（圖片：林嘉雯 攝）

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ASUS 贊助手機助他成為「Pokemon 大師」（Google 圖片）

ASUS 贊助

「寶可夢伯伯」在網上爆紅時，台灣手機品牌 ASUS（華碩）已找他成為代言人，更邀請他出席當地的手機宣傳活動，宣傳新手機的電池續航力，而當時「寶可夢伯伯」仍只使用 21 部手機遊玩。因此，網民笑稱有了 ASUS 的贊助後，手機的數量也有顯著的增長，距離「Pokemon 大師」又近了一步。

有網民在 Facebook 上戲稱，看到「寶可夢伯伯」的圖片聯想到以上動漫人物和畫面，未知他會否再「進化」，突破 100 部手機的大關呢。不過，筆者比較想知的是，他用的是什麼手機支架，可以這麼穩固。

資料來源：TheVerge