「寶可夢新作發表會」（6 月 24 日）公開了最新的 Pokemon 新作，並不是粉絲期望的《珍珠鑽石版》重製，居然是和騰訊遊戲﹑天美工作室合作推出的 Pokemon 版《王者榮耀》—《Pokemon Unite》。到底 Pokemon 走入 MOBA 遊戲，會是什麼一回事呢？

《Pokemon Unite》MOBA 遊戲

《Pokemon Unite》採用即時團隊對戰機制，把一共 10 位玩家分成兩隊，進行 5v5 的對戰，玩家選擇的 Pokemon 在每局開始時都是 1LV，透過戰鬥升級和學習技能。《Pokemon Unite》的角色提供多個技能方向，當提升到特定等級時，可以選擇學 A／B 技能，如噴火龍可選學「大字爆炎」或「閃焰衝鋒」等，根據玩家的打法，同一隻 Pokemon 都能玩出不同的特色。以上的玩法，相信對玩開 MOBA 遊戲的玩家來說，很容易就理解。

《Pokemon Unite》（「寶可夢新作發表會」直播截圖）

5v5 玩法，基本免費制，未知遊戲的課金地方是不是「色違」（閃光）skin 呢（「寶可夢新作發表會」直播截圖）

+ 11 + 10 + 9

《LOL》和《王者榮耀》玩法的延伸

本文會用《王者榮耀》作例，只因《Pokemon Unite》是 Game Freak 和騰訊合作製作的遊戲，香港的玩家應該對《英雄聯盟》（《LOL》）有更大的認識。《Pokemon Unite》把 Pokemon 的元素放入 MOBA 遊戲中，除了操作的角色是粉絲熱愛的 Pokemon 外，同樣有著進化系統。當 Pokemon 達到一定等級，就能進化，如小火龍會根據等級進化成火恐龍和噴火龍。

介面和操作都與手機 MOBA 遊戲相似（「寶可夢新作發表會」直播截圖）

+ 6 + 5 + 4

搶點得分

玩家了解的 MOBA 遊戲，大多是採用「爆塔」的玩法，其中一方能打倒對方的主堡就會獲勝。而《Pokemon Unite》在這個部分有所調整，玩家將會在「野區」對戰和捕捉野生的 Pokemon（打倒即能捕捉），每隻野生 Pokemon 都有相對的分數，並會累積在玩家身上，只要走到對手陣營的得分點即可得分，得分較高一隊獲戰。由於儲放分數時有讀條時間，同隊玩家的配合和陣容安排也會成為關鍵。

搶點交分數是遊戲致勝的關鍵（「寶可夢新作發表會」直播截圖）

坦白說，《Pokemon Unite》是一款粉絲難以想像會在 Pokemon 這個 IP 下推出的遊戲，雖然玩法並非和《LOL》﹑《王者榮耀》﹑《傳說對決》等完全相同，但要粉絲接受還要看遊戲正式推出後的結果。目前看來，任天堂和騰訊有機會想把這隻《Pokemon Unite》放到電競市埸，畢竟 MOBA 遊戲現在仍能有效吸引大量玩家，玩法也適合放到比賽埸上。