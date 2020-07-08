iPhone、Android 旗艦機隨時 6 千銀外開，二手價放出去，邊部最保值？外國就有專門比較手機易手價格的網站 SellCell，比較了 Apple、Samsung、Google、Sony 及 LG 等 5 個國際市場主流品牌，看看 2018 年旗艦兩年之後二手剩幾多。

根據 SellCell 的市場數據，51% 的 iPhone 用戶每 2 年更換一次新手機，另外 47% 表示會一直使用直到手機無法再運作。另外 40% 的 Android 用戶表示每 2 年更換一次新手機，另外 58% 表示會一直使用直到手機無法再運作。到底 2018 年，在 iPhone、 Samsung、Google、Sony 及 LG 這 5 個品牌的旗艦機之中，那一款最保值？以下就為大家倒數！

▼▼▼ 2018 年 iPhone、Android 旗艦機保值排行榜（點下圖放大） ▼▼▼

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為了方便計算，記者使用了由 SellCell 提供的美國售價而非香港的開賣價，不過大家需要注意，香港作為世界其中一個最主要的手機交收市場，不少二手機其實是出口到海外其他市場，換言之二手價錢亦受到全球二手價格影響。

Apple 的 iPhone 如無意外成為最保值的手機，不過除了 Apple 之外，其他品牌的手機跌幅實在令人慘不忍睹，其中榜尾的 LG G7 ThinQ 更跌接近 90%，剩低不到港幣 $600 的回收價，實在令人第一時間入手的 fans 傷上加傷。而 iPhone XR 作為 Apple 的中價旗艦，銷量出眾之外，二手市場亦同樣需求甚殷，兩年後的回收價依然達原價的 46.8%。

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