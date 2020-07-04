小米10 Pro最近於DxOMark主鏡頭影相評分上取得不錯的成績，比起Huawei P40 Pro、iPhone 11 Pro Max更出色。而最近DxOMark公布了前置自拍鏡頭拍攝評分，比起其他旗艦手機質素又如何呢？

小米10 及小米10 Pro 在外形上沒有明顯分別，前者機背為亮面設計（左），後者則採用磨砂設計。（區慶威攝）

DxOMark一向都是較專業的攝影評分標準，大概可以看到不同手機拍攝質素及水準。早前為小米10 Pro評測主鏡頭相機時，更評為有史以來最佳分數，比起Huawei P40 Pro、Samsung S20 Ultra或iPhone 11 Pro Max更高分。不過卻遲遲未有前置自拍鏡頭評分，究竟自拍Selfie又如何？

近日DxOMark終於公布了小米10 Pro的自拍相機（Selfie）的成績，只有83分，比起P40 Pro（103分）、iPhone 11 Pro Max（92分），甚至iPhone SE 2（84分）更差，實在有點令人意外。

▼▼小米10 Pro、Huawei P40 Pro、iPhone 11 Pro Max自拍比較（點下圖放大）▼▼

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究竟小米10 Pro、Huawei P40 Pro、iPhone 11 Pro Max及iPhone SE 2的各項拍攝評分如何？究竟小米10 Pro在哪一些地方比其他旗艦手機差？可以點下圖放大慢慢看。

▼▼小米10 Pro、iPhone 11 Pro Max、Huawei P40 Pro、iPhone SE 2影相評分（點下圖放大）▼▼

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抵玩 5G 手機

小米10 Pro早前於香港推出，有 8GB + 256GB配版本，定價為 $5,999。在香港購買小米10 系列，除可享有 24 個月超長保養期外，更可享有一次屏幕維修服務（總值港幣 $549）。小米10 系列支援香港的 5G 網絡，普通版 $4,999 的定價，是暫時市場上最抵買的 5G 手機，不過僅支援單一張 nanoSIM，至於雙卡功能則會在稍後透過 OTA 加入 eSIM 的支援。

↓↓↓↓ 小米10 及小米10 Pro 全配色 ↓↓↓↓

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法國資訊安全公司EVINA近日報告表示，在Google Play上發現25款惡意App，會偽裝成常用軟件，包括多款電筒、Wallpaper桌布、手機遊戲、影片剪輯工具、QR Code、文件檔案管理、清理垃圾文件及天氣應用程式等。

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