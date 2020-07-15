vivo X50 Pro+評測︰一億像素相機配120Hz屏幕　多重升級變旗艦機

vivo 自去年的X30 系列就開始大力發展相機，從X30 Pro 的50 倍變焦、X50 Pro 的微雲台兩款Pro 級別產品，能看到vivo 要讓X 系列重新成為影像旗艦的決心。 但在手機拍照像素日益增加的背景下，單憑X50 Pro 一款產品未必能完全對陣其他廠商的「多杯攻勢」，因此vivo 這次也在X50 系列中加入了X50 Pro+ 這個「超大杯」的新角色，將拍照像素直推到5000 萬。

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+ 7 + 6 + 5

而作為系列中配置最高的機型，X50 Pro+ 在相機以外的其他部分，也有不少可圈可點的地方。手機後蓋加入了純素皮革（以下簡稱為素皮）材質，與之搭配的配色也更加成熟；屏幕的最高刷新率達到120Hz；核心使用Snapdragon 865，最大內存增加到12GB；快充功率也達到了44W。

所以這次重點也不是只有相機尺寸大了那麼簡單，背後也有不少看不見的地方有不同程度的升級。

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+ 45 + 44 + 43

1. 以CMF 突顯產品情結

雖然X50 Pro+ 對比X50 Pro 有如此之多的變化，但在屏幕尺寸這方面，兩款手機都是相同的6.56 吋。

不過由於我已經適應了X50 Pro 的手感，當我上手了X50 Pro+ 之後，能立即感覺到兩台手機在手感上的不同。

相比於X50 Pro，X50 Pro+ 在機身厚度上要稍比前者更厚一點，從官方給出的參數得出X50 Pro+ 要厚了接近一毫米，通過邊緣弧度能感知到兩台手機在厚度上的不同。

而由於有更多零部件的加入，X50 Pro+ 的重量也增加了10 克，達到192 克，然而儘管如此，它仍然比作為「5G 手機重量標準線」的200 克要輕一點。智能手機就是這樣，一寸厚一寸強，更強大的處理器和相機組件，需要佔據更大的空間帶來更多的重量。

由於我這次評測的是「引力」款配色，後蓋材料是AG 磨砂玻璃，而不是素皮後蓋的「駝色」，若是素皮後蓋的話，機身厚度會達到9.48 毫米。

vivo X50 Pro+（愛范兒授權使用）

但是素皮的質量比玻璃輕，所以駝色素皮版的重量反而會比「引力」要輕1 克。與X50 Pro 相比，X50 Pro+ 的兩種材質配色很明顯要更為成熟一些，以凸顯它更旗艦的定位，不過正如越大牌越要隱藏logo 那樣，vivo 或者可以嘗試去用更隱性更高級的方式去展現自己的品牌logo。

今年vivo 在X50 系列中運用了一種新的設計模式，通過設計去驅動產品，而不是按照傳統形式讓設計去向工藝硬件而妥協。

這種想法說著簡單，但執行起來並不容易。

vivo X50 Pro+（愛范兒授權使用）

過去手機配置高像素鏡頭而凸起一座「火山」，就是設計向功能妥協的例子，儘管設計師一直嘗試從視覺上削減凸起的厚度，但這仍然不能解決相機凸起的問題，因為相機本身也在不斷升級。

而如今的X50 系列其實也不是完全讓硬件遷就著設計去做，只是相比過去「設計師負責給硬件套上好看蒙皮」的做法，現在硬件部門也要根據設計部門的想法改進裝配工藝。

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+ 5 + 4 + 3

對此，vivo 在設計和硬件之間選了取中的做法：

高像素、潛望式鏡頭這些該有的核心功能還是要保留，但是內部要做到最大限度的壓縮，比如這次X50 Pro 的微雲台就通過非常規邊框、S 型排線去節省模組面積，把相機模組的體積最小化。

而在設計師方面，他們也要通過CMF（Color Material Finishing）減少鏡頭凸起所造成的視覺突兀感，所以就有了現在的「多層雲階」。

它通過梯級的形式對不同厚度的鏡頭進行分區，而且配色也從深到淺漸變，從而達到從最高點自然過渡到後蓋的感覺。

「多層雲階」的好處在於最大限度減少相機在後背的佔地面積，尤其是對於X50 Pro+ 這種既有高像素鏡頭、又有潛望式鏡頭、超廣角鏡頭的手機來說，最直觀的優勢就是不會讓手機背部凸起一個黑色的大方塊，這種做法讓手機整體看起來更加有秩序感和精緻感。

但即便如此，位於最高處的主攝在桌面上仍然會有被刮擦的風險，在裸機使用時，不免也要注意輕放。

另外，vivo 在CMF 上的考量還體現在配色和用料兩方面。

比如像此前在X50 Pro 看到的「液氧」、這次在X50 Pro+ 看到的「引力」、我還沒摸上的「駝色」，這些都是在視覺上相對不那麼刺激眼球的配色，因為這次X50 系列更注重的是平靜、文雅的設計風格，想通過手機色彩去舒緩用戶情緒。

同理，這次所用的AG 磨砂和素皮，其實也是想通過觸感向用戶表達一種治癒情感。

vivo X50 Pro+（愛范兒授權使用）

vivo 沒有對X50 Pro+ 的屏幕進行太多升級，只是在X50 Pro 的90Hz 基礎上升級到幀率更高的120Hz。

但這塊屏幕本身素質其實也不差。除了用iPhone、Find X2 的COP 封裝​​讓邊框變得更窄以外，屏幕最高也有500 nits常規亮度（局部最高1300 nits），而且也支持HDR10+，綜合來看算是一塊比較出色的屏幕。

2. Samsung三星迄今最大底外售感測器，最高像素一億

嚴格來說，X50 Pro+ 的相機模組厚度要比X50 Pro 要高1-2 毫米，而且整個模組的體積也更大。

究其原因，是因為X50 Pro+ 的主攝是Samsung的GN1，這枚感測器尺寸達到號稱「Samung外售最大底」的​​1/1.3 吋，參數上和Sony 1/1.28 吋的IMX700 很接近，甚至某些環節比Samsung Galaxy S20 Ultra 用的HM1 還更好一些。

值得一提的是，GN1 具有1 億個相位檢測對焦點，同時也是一款支持1 億像素畫面輸出的CMOS，在相機中的「更多-高像素」中點擊頂部相機圖標即可開啟。

不過個人認為vivo 可以考慮簡化操作步驟，將高像素選項前移到取景框標籤頁，方便用戶（尤其是不知道有這個功能的用戶）使用高像素模式。

另外，也許是因為X50 Pro 的「微雲台」結構是基於IMX598 定制，因此使用GN1 的X50 Pro+ 並沒有配置「微雲台」，主攝依然使用OIS 光學防抖。

至於其他相機方面，X50 Pro+ 對比X50 Pro 都有不同程度的升級，具體可以參考一下表格：

X50 Pro+ 與X50 Pro相機功能對比（愛范兒授權使用）

相機表現如何，我們邊看相辦邊說。

日間場景下，相機色彩調校比較濃郁，高畫面解析力讓細節都得到了很好的保留。在這張相辦中，特意找到包含近景、遠景、枝葉、線條的元素，相機都能較全面地對這些細節進行保留。

點擊大圖睇睇拍攝效果▼▼▼

一億像素由系統算法和插值實現，更高像素的畫質提供了更多的後期空間。不過在每次按下快門後，都需要等待1 秒讓手機後期最佳化照片，但總的來說速度還算能接受。

畢竟無論是分辨率還是照片大小，都是數倍於普通照片的信息量和容量。

在每次按下快門後，都需要等待1 秒讓手機後期最佳化照片。（愛范兒授權使用）

夜景是這次GN1 比較擅長的地方，一方面是因為大像素進光量足，另一方面是大像素下能帶來更好的弱光對焦。

在拍攝相辦時，X50 Pro+ 能比較輕鬆地完成對焦、紀錄，紋理細節也表現出色。

點擊大圖睇睇拍攝夜景效果▼▼▼

雖然沒有了「微雲台」防抖，但之前在X50 Pro 上的三麥克風追音、聲音變焦、AI 剪輯、語音字幕等拍攝增強功能，在X50 Pro+ 基本都能找到。

在這些「看似不那麼重要」的功能當中，三麥克風追音是我比較喜歡的功能，它能通過手動設置麥克風的拾音方向實現「降噪」。

設置朝外麥克風拾音，也能在一定程度上放大被拍者的聲音，減少拍攝者的呼吸聲。（愛范兒授權使用）

比如我在用X50 Pro+ 拍產品上手，我只開啟最接近我的麥克風，其他麥克風停止拾音，這樣就不會因為其他方向的噪音影響到我的語音音質。

同理，設置朝外麥克風拾音，也能在一定程度上放大被拍者的聲音，減少拍攝者的呼吸聲。

3. 除了處理器，還有看不見的升級

使用驍龍865 作為核心的X50 Pro+，在性能這方面自然也不會差。

但除了處理器，手機在內存和存儲芯片的規格，也分別升級到當下旗艦標配的LPDDR5 和UFS 3.1，最高配置也提供了12GB+256GB 這一規格可選。

所以對於X50 Pro+ 的性能基本不用擔心——除非你要存的內容比256GB 還大。

（愛范兒授權使用）

在驍龍865+12GB 這套組合下，手機都能以最高規格的畫質來運行《和平精英》和《王者榮耀》兩款遊戲。

但事實上，現在的大型網遊遊戲用戶較多，其中也有不同配置的設備，因而遊戲廠商也會主動針對設備進行最佳化，提升運行效率，所以我們也能看到，現在的主流網遊基本上都能在大部分設備中以「流暢」或「較為流暢」的水準運行。

因此，現在千元機和旗艦之間遊戲運行差別，除了常規的流暢度以外，還有遊戲運行品質這個指標。

遊戲運行品質並不單只是讓手機流暢運行起來這麼簡單，這個要求基本上只要不是很老、中端以上配置的設備都能滿足，這個指標還要綜合遊戲操控、畫質、音效、散熱、加載速度等等因素。

專業遊戲手機會考慮到這些環節，所以在遊戲手機中我們除了看到誇張的性能配置，通常還會看到如按鍵、音效甚至光效上有特殊最佳化。

但X50 Pro+ 畢竟也不是專業遊戲手機，提升遊戲品質的重心，就體現在這塊曾經只出現在遊戲手機上的120Hz 屏幕。

（愛范兒授權使用）

理論上，更高的幀率意味著遊戲畫面過渡更加順滑，只要遊戲能適配這個幀率，那麼在同一套運行配置下，120Hz 的屏幕要比普通60Hz 要流暢許多。

然而由於現在120Hz 屏暫時還沒有大量普及，目前能支持120Hz 顯示的遊戲並不多，即使《和平精英》曾經在其他手機上實現過120Hz 運行，但這一功能需要在特定機型上才能開啟，暫時還沒開放使用。

根據vivo 官方給出的遊戲列表，目前能支持120Hz 運行的有《蒼藍誓約》、《新笑傲江湖》、《王牌戰士》幾款網遊，適配數量仍然有限。

如此看來，廠商除了要配置好硬件，還需要繼續努力推進更多軟件來體現高幀率屏幕的優勢。

vivo X50 Pro+（愛范兒授權使用）

不過儘管高幀率遊戲數量有限，但用戶仍然能在屏幕採樣率上受惠。屏幕除了支持120Hz 刷新率，也提供了240Hz 的觸控採樣率，更高的採樣率，意味著縮減了手指觸控屏幕瞬間的時間，提升按鍵動作速度。

比如說下蹲躲避子彈、開鏡瞄準、放連招這些動作；再比如日常生活中的洗版、點觸、手寫，這些場景都能因為觸控採樣率的提升，而得到更及時的觸控反饋。

還記得我在外觀部分說過，X50 Pro+ 比X50 Pro 厚了1 毫米嗎？其實是因為X50 Pro+ 用了4350mAh 的電池，而X50 Pro 是4315mAh。

實際上，我開始並不是很理解vivo 為什麼只給手機增加35mAh 的電池容量，後來我想可能是因為120Hz 屏幕的消耗更大，同時也要控制機身厚度，所以只是增加一定額容量來平衡手機消耗，不過這只是個人猜想，真實原因有待深入探討。

我將屏幕選項調整到120Hz 固定值、50% 亮度，5G / WiFi 混用進行測試，最後得到到4 小時28 分鐘的亮屏時間。

但平時我們也不必長期打開120Hz，畢竟一來費電，二來也不是所有內容都能以高幀率顯示，比如播放60 幀的影片（目前普遍為30-60 幀）就沒必要用高幀率模式。

按照以往測試高刷新率屏手機的經驗，用「智能切換」交給系統自動調節，能延長不少續航時間。

值得一提的是，X50 Pro+ 標配的是44W 的vivo Super FlashCharge 快充，30 分鐘充電到59%，全程耗時65 分鐘。

vivo X50 Pro+（愛范兒授權使用）

4. 見過vivo 的「超大杯」，下一代NEX 會是怎樣呢？

vivo 的X 系列已然越來越高端化了，這也是它首次搭載了驍龍8 系芯片，但是，並不是說芯片高端手機就能高端。在為X 系列更進一步的準備工作上，vivo 繼續保留了HiFi 芯片，著重用到了一顆超大底的全新CMOS，讓這款手機的拍照能力上到了vivo 的全新水準。

X50 Pro+ 也可以稱為市面上又一款相當全能的「水桶機」，它的對標產品是華為P40 Pro、OPPO Find X2 Pro 這類。華為已經用P 系列和Mate 系列鋪就了品牌高端化之路，OPPO 則用兩代Find X 系列贏得了產品上的廣泛認可。也正是因為X50 Pro+ 的加入，讓X 系列以往時尚化、次旗艦的標籤變得更淡了，隱隱有與NEX 系列手牽手一起走的意思。

說到這裡，微雲台和大底CMOS 在X 系列用了之後，我不禁有點兒期待下一代NEX 了。

【本文獲「愛范兒」授權轉載，原文：vivo X50 Pro+ 評測：驍龍865+120Hz 屏幕，用上了三星最好相機】