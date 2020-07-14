【九巴抽獎送月票得獎名單】九巴推出「賞」去就去九巴過海路線大抽獎，每周送出1,000張「九巴月票」連八達通卡。第一期得獎結果今日（7月14日）公布。是次九巴大抽獎還有3期，登記方法十分簡單，經常搭九巴的你不要錯過！

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九巴「九巴過海路線大抽獎」每星期有1000名額，只要符合以下3個條件就可獲得抽獎機會，每周最多3次抽獎機會，中獎者獲價值1,030元的「九巴月票」連八達通卡，「每日可任搭10程九巴，想去邊就去邊！」

▼▼▼ 參加抽獎3條件 ▼▼▼

活動為期4星期，乘客須每星期透過九巴手機應用程式App1933登記八達通號碼參與活動，並於該星期內使用有關八達通乘搭九巴營運之過海路線。而第一期抽獎名單今日出爐，即看看自己有否中獎吧！

▼▼▼ 九巴大抽獎得獎名單 ▼▼▼

+ 98 + 97 + 96

今次抽不中的朋友毋須失望，事關活動仍有3個星期，緊記要登記九巴手機應用程式App1933取得抽獎機會了。

App1933簡單登記教學

▼▼▼ 九巴大抽獎登記步驟 ▼▼▼

+ 2

另外，乘客須於推廣期內，以預先登記的八達通卡或八達通產品，乘搭九巴過海路線，路線如下（點小圖放大看）：

+ 9 + 8 + 7

如何攞盡抽獎機會？

乘搭1程可獲1分積分，每星期累積滿3分即可獲一次抽獎機會，滿6分獲2次抽獎機會，滿9分獲3次抽獎機會，每張八達通卡或八達通產品於每星期最多可獲3次抽獎機會。

九巴將以電腦系統隨機抽出得獎八達通號碼，每星期抽獎結果會在九巴手機應用程式App1933公布，得獎者可於2020年7月14日開始，於辦公時間內致電3406 7456查詢領獎安排，並於2020年8月31日或之前領獎。

▼▼▼ 餘下3期抽獎結果公布日子 ▼▼▼

九巴過海路線大抽獎App1933登記連結：按此