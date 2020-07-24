Samsung Galaxy Note 20 系列將會在 8 月 5 日的 Unpacked 發布會上正式發布，但連日來不停有規格在網上流出，而今日（7 月 24 日）新曝光的資料除了有新功能、新賣點之外，竟然還有 Note 20 以及 Note 20 Ultra 兩部機的全色系官方大圖！？

Samsung Galaxy Note 20 系列全色系官圖搶先看

在早前的流出、以至 Samsung 的官方預告當中，系列中首見的神秘銅（Mystic Copper）一直被認為是 Note 20 系列的主力配色，但在今日流出的一組共十數幅高清新圖中，居然有之前未見過的顏色！👇👇👇即睇 Galaxy Note 20 及 Note 20 Ultra 系列高清大圖話知邊隻色最突出👇👇👇

+ 5 + 4 + 3

Samsung Galaxy Note 20 功能、賣點傳聞總匯

在目前的傳聞當中，Galaxy Note 20 系列的規格已經基本確定，不論是 Note 20 或 Note 20 Ultra 都將採用 Qualcomm Snapdragon 865+ 或 Exynos 990 處理器（因應市場而定，而香港版本多數為 S865+）。

Qualcomm Snapdragon 865+ 將會是 2020 年下半年的重點旗艦處理器，目前只有 ASUS 及 Lenovo 兩部電競手機宣布採用（圖 Qualcomm）

不過兩部機因應定位將會採用不同的記憶體配置以及屏幕：Galaxy Note 20 傳聞將會採用 8GB RAM + 256GB ROM，而 Galaxy Note 20 Ultra 則一躍採用 12GB RAM，亦理應會有 512GB ROM 版本選擇。

較令人驚喜的是，不久前有消息指 Note 20 Ultra 將會是市場上首郭採用新一代的 Corning Gorilla Glass （留意，並非 Gorilla Glass 7）強化玻璃的機種，是該廠間隔數年後再一次有新種玻璃投入市場，其防爆、防花能力值得期待。

Corning 日前已經正式發表了此款強化玻璃，但強調它並非 Gorilla Glass 7，而是名為「Gorilla Glass Victus」，在實驗室測試中，它可以捱過 2 米的自由落體（圖 Corning）

Samsung Galaxy S20 等產品限時優惠清貨

Samsung Unpacked 發布會將會在 8 月 5 日於網上舉行，而按照慣例，Samsung 在發布會之後的一個月內就會在香港市場推出新機。

面對疫情，上半年的 S20 系列等機種銷量可能受影響，為了在 Note 20 系列來臨前避免兩部旗艦「自己打自己」，Samsung 也在這個時候推出了多個限時優惠，好抒緩一下倉壓：

👇👇👇按圖放大看 Samsung 手機／平板／電腦限時優惠詳細資料👇👇👇

+ 2

同場加映：唔想等 Samsung？香港 5G 手機都有好多選擇

Samsung Galaxy Note 20 系列將會以 5G 連線為一大賣點，但考慮到其售價將至少由＄6000～7000 起跳，甚至挨近萬元水平，想以更相宜價錢體驗 5G 的朋友，其實還可以考慮一下已經在香港上市的 5G 手機，目前已經有 17 部在港上市，最便宜的其實由＄2500 左右已有交易：

👇👇👇 香港可以購買的其他 5G 手機規格 👇👇👇

政府派一萬想換手機？16 部 5G 新機全檢閱 買前 4 大考慮話你知