撰文： 女絲姬 最後更新日期： 2021-02-19 19:52

由大律師轉行保險業的林作一直言行出位，近日更與有「香港電競之父」之稱的鍾培生在社交媒體上互相挑機，隨時打擂台，成為全城熱話！其實每天看IG是好多人的習慣，不過不是每個限時動態和帖文都受人歡迎，有些更會引人反感！之前都有網民及YouTuber細數過一些惹人討厭的IG常見行為，大家有遇過嗎？

林作Instagram分享「練拳」相表示：「驚都未驚過。我打開」。（IG@jolamchok）

事源林作在Instagram帖文為保險團隊籌100萬元請人，剛好鍾培生在訪問時透露自己每年用100萬回饋會員，林作認為鍾培生仿效他結果惹怒鍾培生，故意在IG Story下戰書，結果二人展開網上對罵戰，稱要上擂台對打。

IG出現限時動態後，就不時出現瘋狂分享影片、照片和心情的IG Story，更驚現流水帳的文章，這些洗版行為既「乞人憎」又「難頂」，相當擾民，讓看到的人都想翻白眼！

👇👇20個乞人憎IG行為👇👇

+ 15 + 15 + 15

不少人都愛批評一些 IG 上放負文或者愛炫耀做作的人，認為這些Post都很討厭、想封鎖，充滿怨氣。不過老老實實，不喜歡別人的Story或者Post，大可以滑過不看，又或者無視，要不然Unfollow就好了。

說到底，Instagram對於大家而言，是一樣什麼的東西呢？有些人視IG為日記、相簿，有些人就認為 IG 只是營造一個美好形象的世界，更有些人就當成一種宣傳自己吸人氣的平台。雖然分享自己的點滴是一種自由，不過IG始終是社交平台，都不能過份忘我！

同場加映：有效攔截推銷電話 芝麻來電等3大過濾App推介 附識破電騙8招

相信不少人都會憤視陌生來電，在手機下載來電辨識App，以攔截陌生來電。之前連登討論區就有網民熱論應該用哪些App來電過濾最好，而以下3個App就被網民推介力讚！

👇👇攔截推銷、垃圾來電3大App推介👇👇

+ 11 + 11 + 11

想知更多內容，即睇：有效攔截推銷電話 芝麻來電等3大過濾App推介 附識破電騙8招