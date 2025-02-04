iPhone 17最終定案？鋁合金背板水平三鏡頭　全系列120Hz高刷新率

iPhone 17系列的神秘面紗正逐漸被揭開，其中最引人注目的當屬標準版也將配備高刷屏的消息。



以下是對iPhone 17系列曝光內容的彙總。

iPhone 17的各種大改動，令果粉們很是期待。（x）

外觀設計方面：iPhone 17系列將採用鋁合金和玻璃拼接的背板設計，Pro版更是首次使用鋁金屬框架，質感升級。後置鏡頭模組或將改為水平三鏡頭橫向排列，全新的設計更加大氣時尚。此外，部分機型或將支持eSIM功能，動態島尺寸也將顯著縮小，讓手機的屏幕更加美觀。

網上各種預測iPhone 17外觀與渲染圖：

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性能配置方面：iPhone 17系列將搭載蘋果下一代A19/Pro晶片，性能更出色。運行記憶體方面，iPhone 17 Pro和Pro Max可能會升級到12GB超大記憶體，成為蘋果史上記憶體最大的機型。前置攝像頭將升級到2400萬像素，Pro系列後置長焦相機像素或高達4800萬。

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屏幕顯示方面：據多方消息，iPhone 17系列將全系標配120Hz高刷新率屏幕，全面採用LTPO面板技術，可實現1Hz至120Hz的自適應刷新率。

與Pro版高刷屏的差異和相同點

相同點：標準版和Pro版都將採用120Hz的高刷新率，這意味着在屏幕流暢度的基本體驗上，標準版和Pro版將處於同一水平，都能為用戶帶來順滑的視覺感受。均採用ProMotion自適應刷新率技術和LTPO面板，通過智能調節刷新率來平衡性能和功耗。

差異點：有消息稱，雖然標準版和Pro版都支持高刷，但蘋果可能會在硬件上對標準版的刷新率進行限制，如在某些場景下無法達到Pro版的最高120Hz刷新率，以此來區隔產品等級。

寫在最後

在高刷屏已經成為Android旗艦機標配的當下，iPhone 17標準版配備高刷屏，使得蘋果在與Android旗艦手機的競爭中彌補了這一短板，能更好地吸引那些注重屏幕流暢度的用戶，增強了產品在市場上的整體競爭力。

全系高刷屏的配置，讓iPhone 17系列的各款機型在屏幕體驗上更加均衡，使得標準版和Air版也能擁有與Pro版類似的流暢視覺體驗，進一步豐富了產品線的優勢，滿足了不同用戶對於高刷屏的需求，吸引更多消費者選擇iPhone 17系列。

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