iPhone SE4即將發佈　同時1個已有18年的標誌性設計將成為歷史

蘋果即將發布的iPhone SE 4不僅是繼承iPhone SE系列一貫高性價比的代表作，也在多個方面帶來了顯著變化。



這款新機預計將融合iPhone 14和iPhone 16的核心特性，從全面屏設計到Face ID、USB-C接口和Apple自研的5G調制解調器。

網傳的iPhone SE 4（ｘ）

值得注意的是，作為在iPhone上已有十八年歷史的HOME鍵這一次將被取消。此舉也意味著，蘋果將不再銷售任何帶有HOME鍵的iPhone機型。

iPhone的Home鍵，似乎已要成為歷史。（中關村在線提供）

Home鍵已完成任務，成為歷史：

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iPhone SE 4：告別HOME鍵的歷史篇章

iPhone的HOME鍵首次出現在2007年發布的第一代iPhone上。這個物理按鍵是當時iPhone的標誌性設計之一，用戶可以通過它返回主屏幕、執行多任務操作、以及進行其他功能操作。2012年，蘋果為iPhone 5s引入了Touch ID指紋識別。通過這一單一按鈕，蘋果成功塑造了幾代iPhone產品的標誌性設計。

早在iPhone X時，已開始放棄使用Home鍵。（中關村在線提供）

然而，從iPhone 7開始，隨著Face ID的引入，蘋果開始逐步淘汰這一物理按鍵，並改用虛擬Home鍵（通過觸摸屏實現類似的功能）。後來推出的iPhone X（2017年），蘋果徹底放棄了Home鍵，改為全面屏設計，開啟了智能手機的無物理按鍵時代。

相比傳統的Touch ID指紋認證，Face ID不僅提供了更高的安全性和便捷性，也成為了現代智能手機的標配技術之一。蘋果將這一技術引入到新的SE系列，是為了讓用戶在享受更高安全性的同時，能夠體驗到與高端機型一致的智能體驗。

Home鍵按多了，會有失靈情況。（中關村在線提供）

或許對於那些習慣了Touch ID的老用戶來說，Face ID的引入可能需要一定的適應（也許不會），但從行業發展來看，Face ID的普及早已是大勢所趨。它不僅提升了用戶體驗，也為未來更多基於生物識別的應用奠定了基礎。

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6.1英寸OLED顯示屏：提升視覺體驗

根據傳聞，iPhone SE 4將配備一塊6.1英寸OLED顯示屏，這無疑是蘋果在該系列中的一大突破。此前，iPhone SE系列的顯示屏一直偏向於LCD技術，而OLED屏幕在色彩、對比度和亮度表現上的優勢，使得它成為了高端智能手機的標配。

USB-C接口的引入也是iPhone SE 4的一大亮點。隨著歐盟等地區對USB-C接口的強制要求，蘋果終於決定為其設備配備這一標準接口。這不僅為消費者提供了更多的充電選擇，還可能促進手機行業標準化進程。此外，USB-C接口還具有更高的數據傳輸速率和更強的兼容性，這對於現代智能手機中頻繁傳輸高質量內容的需求尤為重要。

Apple設計的5G調制解調器與A18晶片：未來性能的保證

Apple設計的5G調制解調器和A18晶片的搭載，標誌著蘋果在硬件自研上的進一步發展。Apple自研5G調制解調器的出現，將使得蘋果在5G通信方面擁有更大的話語權，並為未來的設備提供更強的網絡連接能力。而A18晶片則預計將在處理性能和能效方面提供更加卓越的表現。結合8GB RAM，iPhone SE 4將在日常使用中展現出卓越的多任務處理能力，能夠輕鬆應對更複雜的應用和遊戲需求。

行業趨勢與用戶需求的結合

從行業發展來看，iPhone SE 4的推出不僅僅是對現有技術的集成，它還符合了當前智能手機市場的一些重要趨勢。隨著消費者對高性能、優質體驗的需求不斷提升，蘋果在價格與性能的平衡上做出了積極的回應。與此同時，iPhone SE 4的推出也意味著，性價比依舊是蘋果在中端市場的關鍵競爭力之一。通過將高端機型的一些核心特性（如OLED顯示屏、Face ID、A18晶片等）引入iPhone SE系列，蘋果不僅滿足了年輕人群體對高性能設備的需求，還能夠進一步吸引那些希望以更低價格體驗蘋果高端技術的用戶。

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