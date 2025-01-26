小米/OPPO/vivo/Huawei國產旗艦手機年後對決　拍攝效能值得期待

2025年春節假期後，小米、OPPO、vivo和Huawei這四家主流國產手機廠商將推出他們最新的超大杯影像旗艦。



這些手機的發布日期分別是：小米15 Ultra（預計於2025年2月發布）、OPPO Find X8 Ultra（預計於2025年第一季度發布）、vivo X200 Ultra（預計於2025年4月發布）以及Huawei Pura 80 Ultra（預計於2025年第二季度發布）。

小米/OPPO/vivo/Huawei都要出新旗艦機了，你會選哪一部？

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小米15 Ultra

小米15 Ultra（微博）

小米15 Ultra搭載了高通Snapdargon 8 Elite移動平台，並配備了一塊2K屏幕，內置容量為6000mAh的電池。其後置攝像頭系統包括LYT 900主攝、2億像素潛望式長焦鏡頭、5000萬像素直立長焦鏡頭和5000萬像素超廣角鏡頭。這些相機都將提供出色的圖像質量和更清晰的細節捕捉。

OPPO Find X8 Ultra

OPPO Find X8 Ultra（微博）

OPPO Find X8 Ultra也搭載了高通Snapdargon 8 Elite移動平台，並配備了一塊2K屏幕，內置容量為6000mAh的電池。其後置攝像頭系統包括LYT 900主攝、5000萬像素潛望式長焦鏡頭和5000萬像素潛望式長焦鏡頭。與小米15 Ultra類似，這些相機也將提供出色的照片和視頻拍攝效果。

vivo X200 Ultra

vivo X200 Ultra（微博）

vivo X200 Ultra則配備了高通Snapdargon 8 Elite移動平台，並配備了一塊2K屏幕，內置容量為6000mAh的電池。其後置攝像頭系統包括5000萬像素主攝、5000萬像素超廣角鏡頭和2億像素潛望式長焦鏡頭。這些相機將提供出色的攝影功能和更清晰的細節捕捉。

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Huawei Pura 80 Ultra

Huawei Pura 80 Ultra（微博）

Huawei Pura 80 Ultra預計將於2025年第二季度發布，並搭載一塊1.5K屏幕。它可能採用全新定製的國產1英寸主攝，以提供卓越的照片和視頻拍攝體驗。

這四款手機都將成為市場上最受關注的產品之一。它們具有強大的性能、先進的攝像技術和出色的屏幕顯示效果，可以滿足用戶對高品質智能手機的需求。

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