4款旗艦手機對決　OPPO/vivo/Xiaomi/Huawei人像與風光攝影兼得

春節長假將至，許多人計劃出遊，記錄下美好的瞬間。然而，如何在旅途中兼顧人像與風光拍攝，成為許多攝影愛好者的難題。



選擇一款擁有卓越影像功能的旗艦手機，無疑是解決這一問題的關鍵。下面為您推薦四款在影像方面表現出色的旗艦手機：OPPO Find X8 Pro、vivo X200 Pro、小米15 Pro和Huawei Pura 70 Pro。

4部以攝影效能卓越的國產旗艦手機，你會選哪一部？

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OPPO Find X8 Pro：雙潛望鏡頭，氛圍感抓拍神器

OPPO Find X8 Pro（oppo）

OPPO Find X8 Pro作為年度旗艦產品，在影像方面表現出色。它搭載了行業唯一的雙潛望鏡頭，一個專注於人像拍攝，另一個則擅長風光攝影。3倍長焦使用的索尼LYT-600傳感器，擁有73mm的等效焦距；6倍超長焦則使用了索尼IMX 858傳感器，等效焦距為135mm。

OPPO Find X8 Pro（oppo）

超清大底，捕捉世界每一寸美人像風光兩不誤，拍照如畫Find X8 Pro，人像風光兩不誤蔡司加持，拍出大片不是夢蔡司眼睛，看遍天下美景蔡司加持，鏡頭裏的藝術館超清大底，捕捉世界每一寸美人像風光兩不誤，拍照如畫

OPPO Find X8 Pro在軟件上也進行了多項升級，加入了AI千里長焦功能，藉助AI望遠引擎，遠處的景物也能變得清晰。此外，它還新增了清新、復古、通透三種膠片風格和朦朧、柔美、夢幻三種柔光效果，提升了照片的氛圍感。無影抓拍功能在抓拍時能提升快門速度，無需單獨設置，即可輕鬆定格精彩瞬間。

vivo X200 Pro：蔡司2億像素

vivo X200 Pro（vivo）

vivo X200 Pro是vivo最新推出的影像旗艦，搭載了蔡司2億像素APO長焦鏡頭，具備85mm的等效焦距和3.7倍光學變焦，望遠能力出眾。主攝首發了索尼LYT-818傳感器，具備1/1.28大底和F/1.57大光圈，同時搭載了蔡司T*鍍膜和7P鏡片。

vivo X200 Pro（vivo）

vivo X200 Pro不僅拍照能力強，拍視頻也很強。它支持4K 60fps杜比視頻拍攝，並且加入了氛圍、淡雅、黑金、賽博朋克、青橙等風光濾鏡。此外，vivo X200 Pro還具備疊加高畫質HDR慢門成片效果，是行業唯一能實現這一功能的手機。在夜晚拍攝風光時，高樓大廈的細節清晰可見，畫面純淨高清。

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小米15 Pro：徠卡光學系統

小米15 Pro搭載了徠卡Summilux光學系統，三支鏡頭均配備了大光圈，具備極強的光學素質。主攝使用的是光影獵人900傳感器，具備F/1.44大光圈和1/1.3英寸大底。長焦鏡頭使用了IMX858傳感器，支持5倍光學變焦，焦段升級到了120mm的特寫長焦。

小米15 Pro（xiaomi）

小米15 Pro在夜景拍攝方面表現出色，其大光圈和優秀的傳感器能夠在低光環境下捕捉到更多的光線，同時配合強大的影像算法，有效降低噪點，讓夜景照片明亮清晰，色彩鮮豔。徠卡鏡頭帶來獨特的光影效果和出色的背景虛化，讓人物主體更加突出，背景柔和自然。

小米15 Pro（xiaomi）

Huawei Pura 70 Pro：光影立體呈現

Huawei Pura 70 Pro（Huawei）

Huawei Pura 70 Pro採用了一英寸大底傳感器，並且是定製版的RYYB一英寸傳感器，配以F1.6的物理光圈，進一步改善了進光量，影像能力出眾。它還採用了傳感器位移防抖技術，提升了防抖性能，最高能將防抖提升67%，抓拍性能強悍。

Huawei Pura 70 Pro（Huawei）

Huawei Pura 70 Pro在色彩表現上獨具特色，採用了XMAGE影像，色彩風格自成一派。無論是順光還是逆光，陰影還是大光比，Huawei Pura 70 Pro都能呈現出更加立體討喜的色彩和光影。在人像模式下，摳圖細膩，髮絲細節保留完整，背景過渡自然。

總結

春節出遊，想要兼顧人像與風光拍攝，OPPO Find X8 Pro、vivo X200 Pro、小米15 Pro和Huawei Pura 70 Pro無疑是值得考慮的旗艦影像手機。它們不僅硬件出色，軟件優化也十分到位，無論是拍攝人像還是風光，都能帶來令人驚豔的效果。選擇一款適合自己的手機，記錄下春節的美好瞬間吧！

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