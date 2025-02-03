這款手機有10200mAh超大容量電量 還備33W快充及IP68等三防認證
撰文：中關村在線
出版：更新：
國產手機製造商道格（Doogee）最近發布了其最新款三防手機Doogee S119，這款手機以其獨特的雙屏設計和大容量電池吸引了廣泛關注。
Doogee S119內置了一塊容量高達10200mAh的電池，為用戶提供持久的電力支持，並且還支持33W有線快充。
在外觀設計上，該機正面配備了一塊6.72英寸的全高清顯示屏，顯示效果清晰細膩；而背面則設計了一個圓形的第二屏幕，可用於顯示通知、時間等訊息，造型獨特實用。
+8
從性能來看，Doogee S119搭載了聯發科MT8788晶片，採用4核Cortex-A73和4核Cortex-A53的組合。儘管不支持5G網絡，但其性能仍能滿足大部分用戶的需求。
小米MIX Flip 2是規格最強摺疊機？S8 Elite加上雙曲面超大副熒幕iPhone 17屏幕有變動 Low-Dielectric TEE技術可延長電池壽命OPPO Find N5於2月推出 鈦金屬質感升級 是全球最薄摺疊旗艦？
延伸閱讀：vivo X200 Pro mini、iPhone 16、16 Pro小屏手機拍照對決誰較佳（點擊連結看全文）
+6
此外，Doogee S119手機還通過IP68、IP69K和MIL-STD-810H防護標準認證，在防水、防塵和防摔方面表現出色。
目前，Doogee S119已在道格官網上架並開啟訂購，售價約為2478元人民幣。對於喜歡三防手機和獨特設計的用戶來說，這無疑是一個值得期待的選擇。
延伸閱讀：4款旗艦手機對決 OPPO/vivo/Xiaomi/Huawei人像與風光攝影兼得（點擊連結看全文）
+4
6款全新摺疊屏手機即將上市 你更喜歡最薄、最強還是防水功能？小米/OPPO/vivo/Huawei國產旗艦手機年後對決 拍攝效能值得期待OPPO Find N5會是最薄摺疊旗艦 IPX9防水效能也有驚喜：2月發布iPhone獨佔2024年度熱門5G手機前11位 這型號更連續6季穩坐榜首2025年全球品牌價值500強榜單出爐 微軟、Google、三星敗了給它iPhone SE4將有驚喜？無瀏海採用動態島設計 規格更接近旗艦級
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】