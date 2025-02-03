這款手機有10200mAh超大容量電量　還備33W快充及IP68等三防認證

國產手機製造商道格（Doogee）最近發布了其最新款三防手機Doogee S119，這款手機以其獨特的雙屏設計和大容量電池吸引了廣泛關注。



Doogee S119內置了一塊容量高達10200mAh的電池，為用戶提供持久的電力支持，並且還支持33W有線快充。

Doogee S119（doogee）

在外觀設計上，該機正面配備了一塊6.72英寸的全高清顯示屏，顯示效果清晰細膩；而背面則設計了一個圓形的第二屏幕，可用於顯示通知、時間等訊息，造型獨特實用。

備10200mAh大容量電池，也是Doogee S119的特有賣點。（doogee）

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從性能來看，Doogee S119搭載了聯發科MT8788晶片，採用4核Cortex-A73和4核Cortex-A53的組合。儘管不支持5G網絡，但其性能仍能滿足大部分用戶的需求。

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此外，Doogee S119手機還通過IP68、IP69K和MIL-STD-810H防護標準認證，在防水、防塵和防摔方面表現出色。

目前，Doogee S119已在道格官網上架並開啟訂購，售價約為2478元人民幣。對於喜歡三防手機和獨特設計的用戶來說，這無疑是一個值得期待的選擇。

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