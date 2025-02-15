揭秘台灣1月熱賣豪車實況　這款被車主讚譽：CP值超高、行車順暢

有錢人喜歡開什麼汽車？豪車給一般人的感覺是昂貴、奢華，但對於會購買豪車的消費客群，豪車的動力、內裝配備好、車身也穩，開起來安全性也更佳。



根據TVBS《地球黃金線》報導，雖2025年1月僅有約3週工作天，但台灣汽車市場單月掛牌數仍繳出35064輛佳績，其中，豪華車市場迎來新變化，隨著大量保時捷Macan車源到港，銷量成功超越Model Y，躋身1月豪華車銷售前十名；1月的豪車掛牌數量冠軍是Lexus NX，許多開過的車主都大讚內裝質感、CP值很高。

Lexus NX（wiki）

被車主讚譽：CP值超高、行車順暢是這款：

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1月豪華車掛牌數量排行榜

10、BMW 1 Series（245輛）

9、Lexus ES（256輛）

8、Mercedes-Benz GLE（263輛）

7、Mercedes-Benz E-Class（283輛）

6、Tesla Model Y（310輛）

5、Porsche Macan（385輛）

4、Lexus UX（538輛）

3、Lexus RX（811輛）

2、Mercedes-Benz GLC（1014輛）

1、Lexus NX（1607輛）



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實際查詢網友們對Lexus NX的評價，購買過的車主都表示，

「很香，CP值真的非常高，舉例來說：NX200對我來說可能90分，30萬捏上去NX350h可能98分這樣的概念」、

「內裝質感、門把、隔音、行車順暢度都很喜歡」、

「200真的是高CP值安全好車」、

「第一台車就是200仔，到現在沒後悔過」、

「動力隨採隨到，轉向還滿輕鬆的，沒有開休旅車的笨重感 」。



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：有錢人都開什麼車？不是賓士保時捷！1月豪華車銷量冠軍是它，車主讚內裝有質感、過彎順暢】