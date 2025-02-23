專家指長期配戴降噪耳機或導致聽力出問題　建議開啟1模式救聽力

現代人習慣在通勤、辦公或休閒時戴上耳機聽音樂、看影片，特別是能隔絕環境噪音的「降噪耳機」更成為熱門選擇，帶來沉浸式的聲音體驗。然而，一名25歲女性因長時間使用降噪耳機，疑似因此罹患「聽覺處理障礙」（APD），導致無法準確分辨聲音來源。



降噪耳機恐影響聽覺？

根據英國《BBC》報導，一名25歲女性每天會使用降噪耳機約5小時，結果長期下來，她竟變得無法準確分辨聲音來源。（BBC）

根據英國《BBC》報導，一名25歲女性每天會使用降噪耳機約5小時，結果長期下來，她竟變得無法準確分辨聲音來源，一度被誤認為「注意力不集中」或「反應遲鈍」，後來才被專家懷疑是罹患「聽覺處理障礙」（APD）。

專家指出，雖然降噪技術可有效降低高頻噪音，保護聽力，但如果長期完全阻隔外界聲音，大腦的「聲音篩選能力」可能會逐漸衰退，也就是說，即使耳朵仍能接收聲音，大腦卻難以快速辨別聲音的來源或優先順序，進而影響專注力與日常溝通。

長期用降噪耳機易罹患「聽覺處理障礙」（APD）：

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降噪耳機使用守則

為了維持健康的聽覺習慣，專家提供以下建議，幫助用戶有效降低潛在風險：

1. 避免長時間配戴耳機：

建議每1至2小時休息10至15分鐘，讓耳朵適度放鬆。

2. 在安全環境中開啟「通透模式」：

維持環境音輸入，減少大腦對聲音的過度依賴。

3. 透過聽力訓練App強化聲音辨識力：

避免因長期降噪而削弱聽覺處理能力。

4. 控制音量，避免過高聲壓：

一般建議將耳機音量維持在60%以下，以保護耳膜健康。

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什麼是「通透模式」？

為了平衡降噪與環境感知，多數高階耳機如AirPods Pro、Sony WH-1000XM系列等，內建「通透模式」（Transparency Mode）。

這項功能透過耳機內建麥克風收音，讓用戶在佩戴耳機時仍能清楚聽見周圍環境音，例如行走時可辨識來車聲，或在辦公室內不影響與同事交流。

看電視「開字幕」恐也有影響

此外，報導還發現，18至24歲年輕族群中，高達61%的人習慣觀看電視時開啟字幕。雖然字幕能幫助理解內容，但長期依賴視覺輔助，可能削弱聽覺專注力與語音辨識能力。專家建議，適時關閉字幕，以訓練大腦的聽力處理能力。

雖然降噪耳機帶來更優質的聲音體驗，但長時間配戴仍可能影響聽覺健康。適當調整使用方式、搭配通透模式與聽力訓練，才能在享受科技便利的同時，確保聽力不受影響。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：「長期戴降噪耳機」耳朵會完蛋！25歲女患病從此反應慢半拍，快開1模式救聽力】