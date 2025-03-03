Nikon Z50II帶來攝影新體驗　除輕巧便攜外更能滿足專業拍攝需求

對於年輕人來說，攝影已經發展成常規操作了。閒來無事，帶上自己心愛的相機，走出家門，就可以開始體驗攝影的樂趣了。今天我們就帶上Nikon最新一台相機--Nikon Z50II走向北京的街頭，一起來看看這台相機在攝影方面可以提供哪些樂趣。



Nikon Z50II（中關村在線提供）

Nikon Z50II是Nikon去年年底剛剛發布的新品，它也是目前Nikon最新的相機。一台具備2090萬像素APS-C片幅傳感器的無反相機。值得一提的是，Nikon Z50II所搭載的是EXPEED7影像處理器，與Z6III、Z8、Z9是同款，因此處理性能很強大，尤其是在對焦、連拍和視頻處理方面更是具備先天優勢。

Nikon Z50II（中關村在線提供）

為什麼帶着Nikon Z50II來掃街，其實有三方面。一是Nikon Z50II機身體積和重量控制非常出色，輕量化的設計讓我們攜帶出門可以節省大量的體力；二是Nikon Z50II雖然是入門級相機，但是其性能和配置非常優秀，這一點後面我們慢慢介紹；第三是Nikon Z50II支援Nikon雲創服務，尤其是可以下載色彩方案，拍攝更加個性化的畫面，讓攝影更有樂趣。

畫質優秀，解析力足夠

上面提到了，Nikon Z50II搭載了2090萬像素的APS-C片幅的傳感器的無反相機，因此它本身就具備非常優秀的畫質和出色的解析力。

上面是我們使用Nikon Z50II實拍的照片，可以看到畫面中包含了豐富的細節和優秀的畫面鋭度。我們在畫面中截取了一小部分區域，然後進行100%的放大展示，可以看到截取的畫面依然保留了足夠豐富的細節，同時畫面的鋭度也十分出色，足見Nikon Z50II的畫質和解析力可以滿足用戶的專業拍攝需求。

Nikon雲創帶來個性化色彩

這裏有個不得不提的優勢，Nikon Z50II支援Nikon雲創服務，也就是具備網絡雲存儲、色彩方案上傳和下載、聯網更新固件這三個核心應用。對於用戶日常拍攝來說，最實用的就是可以下載色彩方案，也就是用戶可以將Nikon雲創中的個性化色彩方案下載到Z50II中，然後使用這些色彩方案拍攝更有個性的照片。

上面就是我們通過Nikon Z50II搭配在Nikon雲創上的色彩方案拍攝的照片，可以看到這些照片具備風格迥異的色彩。即便是在相同場景下，我們使用不同的色彩方案也可以表達不同的畫面意境，因此我們可以通過Nikon Z50II在街頭創作更具個性的畫面，讓我們的攝影增加更多的樂趣。

延伸閱讀：攝影新手必讀｜相機片幅大解密：全片幅、APS-C、M4/3該如何選？（點擊連結看全文）

+ 33

更加完善的對焦系統

掃街看似很簡單，但是在街頭會遇到各種各樣的畫面，大家拍攝的主題也有巨大的差異。對於攝影人來說，如何在雜亂的街頭尋找到自己想要的畫面是一門本領；對於Z50II相機來說，如何在街頭雜亂的環境實現精準迅速的對焦，是Nikon的技術優勢。

Nikon Z50II相比上一代機身，在對焦系統方面有了非常明顯的升級。對焦的速度、對焦的精準度、對焦的穩定性都有較大幅度的提升，這也要得益於EXPEED7處理器的性能提升。另一方面，Nikon Z50II在識別對焦方面也有了明顯提升，目前它支援9種物體的偵測識別，包括人、狗、貓、鳥、汽車、摩托車、單車、火車和飛機。

在街頭攝影，不論是拍建築、拍靜物、拍人、拍寵物還是遇到車輛、飛機等物體，我們都可以通過選擇不同的物體偵測識別對焦來讓Nikon Z50II自己完成偵測識別，並即時的完成自動對焦。這樣對於攝影人來說，拍攝時的操作變得很簡單很輕鬆，只需要掌控構圖，其餘的部分交給Nikon Z50II自己完成即可。

年輕人的掃街神器

當然，Nikon Z50II不止這些優勢，比如它還具備最高30張/秒的高速連拍能力，支援預拍攝，簡單的進行一些生態攝影拍攝也可以應對；它支援4K60P以及超採樣4K30P視頻，還支援HLG或者N-Log色彩模式，可以滿足用戶日常視頻拍攝、後期調色的需求。

Nikon Z50II（中關村在線提供）

在這次街頭攝影的拍攝中，Nikon Z50II給我們留下了深刻的印象。雖然Nikon Z50II具備輕量化的設計，但是其握持感受和搭配鏡頭之後的配重比都非常優秀，即使長時間手持拍攝也給用戶輕鬆舒適的使用體驗。由於按鍵佈局合理，因此即使在街頭我們進行單手調節也很輕鬆，可以應對我們快速調節參數然後拍攝的需求。

畫質方面，Nikon Z50II完全可以滿足專業攝影師對於畫質的需求，因此不僅僅是可以當做年輕人的第一台無反相機，作為攝影師的備機也完全夠格。

尤其是色彩方面，Nikon Z50II本身直出JPG照片的色彩就有很精準的還原度，再搭配Nikon雲創色彩方案的服務，我們可以通過不同個性化色彩來表達自己想要的畫面感，讓攝影增添更多的樂趣。

如果接下來還有掃街拍攝的需求，那麼筆者會毫不猶豫的再次攜帶Nikon Z50II出門。

延伸閱讀：畫質與性能兼得 Canon、Sony 、Nikon全片幅微單相機輕鬆掌握（點擊連結看全文）

+ 6

延伸閱讀：一萬餘元全片幅微單相機選購 Canon、Nikon還是Sony才是心頭好？（點擊連結看全文）

+ 8

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】