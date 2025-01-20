米家智能啞鈴內置LED　卡路里消耗訓練數據一覽無遺　只售這價錢

小米米家智能啞鈴現已在京東平台上架並開放購買，售價為129元。



這款智能啞鈴內置了LED點陣屏，可以直接查看訓練數據，包括訓練個數、訓練時長和卡路里消耗等。

米家智能啞鈴（小米）

小米米家智能啞鈴現已開賣：

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它還具備課程指導功能，可以搭配米家App使用多節塑形和有氧操視頻課進行指導，並且具備語音激勵功能。用戶可以根據自身訓練基礎和身體狀態自定義訓練模式和強度，滿足多樣化健身需求。

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此外，這款智能啞鈴還配備了米家智能啞鈴配重塊，用戶可以調節啞鈴負重（啞鈴重量為1kg，配重塊單個重量為0.5kg）。它搭載了高精度六軸運動傳感器，能夠全面感知啞鈴運動狀態，運動計數更精準。手柄採用貼合手部弧度設計的舒適握感。

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