OpenAI開放Deep Research功能　非Pro付費用戶可使用但有這些限制

OpenAI 宣佈，原本僅限 Pro 訂閲用戶使用的 Deep Research 功能，現在正式向 ChatGPT Plus 等付費用戶開放。



重點一 ： OpenAI 宣佈，原本僅限 Pro 訂閲用戶使用的 Deep Research 功能，現在正式向 ChatGPT Plus 等付費用戶開放。

重點二 ： 月費 20 美元的 Plus 用戶，每月可使用 10 次 Deep Research 查詢；而月費 200 美元的 Pro 用戶，每月查詢次數增加至 120 次。

重點三 ： Deep Research 功能新增圖片嵌入功能，以提升分析能力。



OpenAI 在二月初宣佈推出的 Deep Research 功能，承諾將在一個月內向 Plus 用戶開放，現在這個承諾已經實現。

OpenAI 在二月初宣佈推出的 Deep Research 功能（openai）

現 在，非 Pro 付費方案的用戶也能夠使用 Deep Research 功能，正式向 Plus、Team、Edu 和 Enterprise 用戶推出。 此前，用戶必須每月支付 200 美元（約1,555 港元）的 Pro 方案才能體驗 Deep Research。

目前，Plus 用戶每月可獲得 10 次 Deep Research 查詢。而對於 Pro 訂閲者，OpenAI 將每月限額從之前的 100 次增加到 120 次。 此外，Deep Research 也開放了圖片嵌入功能，進一步強化了 AI 的分析能力。

若要體驗這項新功能，用戶可像往常一樣輸入提示，然後在將請求發送給 OpenAI 之前點擊 Deep Research 圖示。根據問題的複雜程度，ChatGPT 可能需要 5 到 30 分鐘才能編譯出答案。

OpenAI 表示，Deep Research 目前「計算量非常大」，因此免費用戶可能需要等待一段時間才能體驗到此功能。

ChatGPT的各版本功能

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ChatGPT 各版本功能與價格

方案：ChatGPT Free

月費：免費

查詢次數上限：每 5 小時最多 10 次訊息

其他權益：無法使用 GPT-4 Turbo；無法使用 API；高流量時可能無法使用；基本文本生成與簡單問答功能



方案：ChatGPT Plus

月費：約 20 美元

查詢次數上限：每 3 小時最多 40 次訊息

其他權益：更快的回應速度；可使用 GPT-4 模型；每次對話上限 128,000 tokens；優先體驗新功能（如語音模式或圖像生成）；支援多語言增強處理



方案：ChatGPT Pro

月費：約 200 美元

查詢次數上限：每 3 小時可發送更多訊息（具體數量未明，但大幅高於 Plus）

其他權益：超快速回應；提供 API 整合；支援更大資料處理量及高級功能（如深度研究每月 120 次）；高級數據分析與視覺化工具； 專屬客戶支援



方案：ChatGPT Team

月費：每位用戶約 60 美元

查詢次數上限：每 3 小時最多 100 次訊息（約為 Plus 的兩倍）

其他權益：提供團隊管理功能（如工作區和管理控制枱）；資料隱私保護：不會用於模型訓練；團隊協作工具（如共享自定義應用）；優先技術支援



方案：ChatGPT Enterprise

月費：每位用戶約 60 美元（需至少150用戶）

查詢次數上限：無限制訊息次數

其他權益：更大的上下文窗口（128K tokens）；高級資料分析無限制；強化安全性與專屬支援；企業級客製化選項（如品牌整合）；合規性與數據加密保障



方案：ChatGPT Edu

月費：未公開（針對教育機構優惠）

查詢次數上限：每月深度研究功能限額為 10 次

其他權益：與 Team 類似的功能，針對教育用途進行優化；教育資源整合（如課程設計工具）；學生與教師分級管理；低成本或補貼定價結構



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ChatGPT 免費版（openai）

ChatGPT 免費版

ChatGPT免費版的功能一度相當有限，但隨著 OpenAI不斷推出新功能，現在免費用戶可以使用 OpenAI 的 GPT-4o mini 模型，並有限地使用更進階的功能，包括進階語音模式、GPT-4o 和 o3-mini。

然而，免費版 ChatGPT 也有缺點，包括 GPT-4o 模型和檔案上傳的每日容量限制，具體取決於需求。免費使用者也無法使用更進階的功能。

ChatGPT Plus

對於想要更強大 ChatGPT 功能的個人用戶，可以選擇 ChatGPT Plus，每月費用為 20 美元。

ChatGPT Plus 提供比免費版更高的容量，用戶每三小時可以向 GPT-4o 發送 80 條訊息，向 GPT4o-mini 發送無限訊息，並可以使用 OpenAI 的推理模型，包括 o3-mini、o1-preview 和 o1-mini。

ChatGPT Plus 訂閲者還可以存取多模態功能，例如進階語音模式，並有限地存取Deep Research，以及Sora的影片生成。

此外，ChatGPT Plus 訂閲者可以使用由 GPT-4o 支援的升級版資料分析功能，從資料集中建立互動式圖表和表格。

ChatGPT Pro

對於想要幾乎無限存取 OpenAI 產品並有機會搶先體驗新功能的用戶，可以選擇 ChatGPT Pro，每月費用為 200 美元。

ChatGPT Pro 訂閲者可以無限存取推理模型、GPT-4o 和進階語音模式。還包括每月 120 次深度研究查詢，以及存取 o1 pro 模式，該模式比 ChatGPT Plus 中的 o1 版本使用更多的運算資源。

ChatGPT Pro 用戶還可以存取 OpenAI 的網路瀏覽代理 Operator，以及更多使用 Sora 產生的影片。

OpenAI 傾向於首先向 ChatGPT Pro 用戶發布大多數新功能，並且這些用戶在高需求時期可以優先存取現有功能，例如 GPT-4o。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】