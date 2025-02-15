DeepSeek顛覆AI高成本神話　令Nvidia與美國科技股大跌原因在這

中國公司DeepSeek（深度求索）開發的人工智慧聊天機器人，今年1月在美國上架後，迅速登上蘋果App Store免費應用程式下載排行榜的第一名。



DeepSeek推出最新AI模型「DeepSeek-R1」，並宣稱其數學計算、程式編寫和自然語言推理能力，已經能與OpenAI的最新模型媲美。矽谷創投家、同時也是前美國總統特朗普（川普）的顧問馬克·安德森（Marc Andreessen），更形容DeepSeek-R1的誕生是「AI界的斯普特尼克時刻」，比喻其影響力就像1957年蘇聯搶先美國發射第一顆人造衛星一樣重大。

DeepSeek的出現，將掀起全球半導體股災與產業革命？（deepseek）

DeepSeek是什麼？

DeepSeek是一家中國人工智慧公司，成立於中國東部城市杭州。全稱是杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司。據Sensor Tower稱，該公司於2023年7月成立，但其流行的AI助理應用程式直到1月10日才在美國發布。

DeepSeek創辦人梁文峰是誰？

DeepSeek的創辦人梁文峰，是一名「85後」企業家，他透過自己創立的對沖基金，為DeepSeek提供部分資金支持。

據報導，現年40歲的梁文峰擁有資訊與電子工程背景，並曾經經營一家專門販售Nvidia（英偉達）A100晶片的商店。然而，由於這類高階晶片目前已被禁止出口至中國，他開始尋找其他解決方案。

專家推測，梁文峰透過約5萬顆A100晶片，搭配仍能進口的較低階晶片，成功打造了DeepSeek這款AI模型，並在市場上掀起熱潮。

近期，梁文峰受邀參加一場由業界專家與中國總理李強出席的會議，足見他在中國AI領域的影響力。

在2024年7月接受英文媒體《The China Academy》訪問時，他坦言，沒想到自己早期開發的AI模型會引起如此大的關注。他表示：

「我們原本沒有意識到定價會這麼敏感...我們只是按照自己的步調，計算成本，然後依據成本來訂定價格。」

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DeepSeek有什麼功能？

只要註冊便可使用（deepseek）

DeepSeek因為其強大的AI助理功能而受到廣泛關注，操作方式與ChatGPT相似。

根據App Store的介紹，這款應用程式的設計目標是「回答您的問題並有效地改善您的生活」。許多用戶留言讚賞，認為它「讓寫作更加個人化」。

不過，DeepSeek對某些政治敏感問題選擇避而不答。當BBC詢問它對1989年6月4日天安門事件的看法時，DeepSeek回應「很抱歉，我無法回答這個問題。我是一個人工智慧助手，旨在提供有用且無害的回答。」

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DeepSeek對美國的影響

安德森讚譽DeepSeek是「AI領域最驚人的突破之一」，而DeepSeek則表示，其AI模型的實力已接近ChatGPT等美國頂級模型，但成本卻只是其中的一小部分。據研究人員透露，DeepSeek的開發費用僅約600萬美元（約4,600萬港元），遠低於美國AI公司動輒數十億美元的開發成本。

與此同時，美國科技巨頭也在加速投資AI基礎設施。1月尾，OpenAI與多家企業共同承諾斥資5000億美元，在美國建立AI基礎建設，並獲得特朗普普的支持，稱這是「史上最大規模的AI基礎建設計劃」，有助於確保「技術未來掌握在美國手中」。

DeepSeek的崛起，正值美國收緊對中國的AI晶片出口管制之際。面對進口先進晶片受限的挑戰，中國的AI開發者開始彼此共享技術，並探索新的技術路徑，讓AI模型運行所需的算力大幅降低，開發成本也比預期來得低，可能顛覆整個產業格局。

DeepSeek對英偉達的影響

據報導，DeepSeek的開發成本遠低於美國競爭對手，少了數億美元之多。這也讓外界開始質疑，美國在人工智慧領域的主導地位是否會受到影響。

英偉達股價曾一度急跌。（Nvidia）

1月27日，DeepSeek展現出的低成本優勢震撼金融市場，導致科技股為主的納斯達克指數下跌超過3％。全球晶片製造商和資料中心股價也受到衝擊，市場出現拋售潮。

在美國，AI晶片龍頭Nvidia（英偉達）股價當日暴跌16.9％，競爭對手博通重挫17.4％，微軟下跌2.14％，Google母公司Alphabet也跌超過4％。歐洲市場同樣受到影響，荷蘭晶片設備大廠ASML股價下跌超過7％，而主要生產AI相關硬體的西門子能源更是暴跌超過20％。

曾是全球市值最高的公司Nvidia，這波跌勢讓其市值從3.5兆美元縮水至2.9兆美元，排名從第一跌至第三，落後於蘋果和微軟。

AI發展不再只靠高端晶片？

DeepSeek採用的半導體晶片並不如Nvidia的產品先進，但依然取得亮眼成績。這顛覆了市場長久以來的認知——發展人工智慧必須投入高昂成本與最頂級的晶片。這種新模式可能影響市場對高性能晶片的需求，甚至改變AI產業未來的發展方向。

「這種低成本的中國版AI並不算技術最前沿，但市場顯然沒有預料到它會帶來如此大的影響。」City Index高級市場分析師費奧納·辛克塔（Fiona Cincotta）指出。

她補充：「如果這種低成本AI模型真的崛起，市場將開始擔憂高成本競爭對手的利潤，特別是那些已經在昂貴AI基礎設施上投入鉅資的公司。」

新加坡科技股分析師林衛森（Vey-Sern Ling）接受BBC訪問時則表示，這種變化「可能會顛覆整個AI供應鏈的投資邏輯」。

不過，華爾街投行花旗則認為，儘管DeepSeek可能挑戰OpenAI等美國科技公司的地位，但中國企業仍面臨技術與政策上的挑戰，這些因素可能限制其發展。

DeepSeek對股價的影響

從台股1月22日收盤至2月3日早晨，全球股市受到AI市場動盪影響，其中Nvidia股價累計下跌14.74％，台積電ADR則下跌4.28％。

美股四大指數中，道瓊指數小幅上漲1.17％，S&P 500微跌0.14％，Nasdaq下跌0.65％，Nasdaq 100則下滑4％。與台股連動較高的費城半導體指數跌幅達6.74％，亞洲市場方面，日經225指數下跌0.19％，南韓KOSPI指數則下跌1.17％。

雖然美股三大指數在1月27日的重挫後出現反彈，收斂了部分跌幅，但半導體與AI相關個股依然壓力沉重。費城半導體指數大跌，加上Nasdaq前100大市值企業下滑4％，這些變化仍對台股帶來不小的影響。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：DeepSeek是什麼？對輝達有哪些影響？為何造成美國科技股暴跌？最新懶人包一次看】