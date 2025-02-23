Perplexity Deep Research低價高品質AI突圍　更備免費版但有限制

Perplexity推出Deep Research工具！以低價格提供媲美企業級的AI研究報告生成能力，相較OpenAI高昂的訂閱費用，更具吸引力。



重點一 ： Perplexity推出Deep Research工具，在多項基準測試中表現優異，甚至超越Google Gemini Thinking等模型，以低價格提供媲美企業級的AI研究報告生成能力。



重點二 ： Perplexity Deep Research在「Humanity's Last Exam」測試中表現優異，超越多數模型，但仍略遜於OpenAI。



重點三： Perplexity Deep Research提供免費版本，相較OpenAI高昂的訂閱費用，更具吸引力。



AI公司競相推出深度研究工具！Perplexity於2月14日宣布推出其最新功能「Deep Research」，加入Google和OpenAI的競爭行列。Google在去年12月就為其Gemini平台推出了類似功能，而OpenAI也在本月初推出了自己的研究代理，這三家公司甚至使用了相同的名稱：Deep Research。

Deep Research的目標是提供更深入的答案，並提供可受查證的引用資料，以滿足專業用戶的需求。Perplexity在宣布Deep Research的部落格文章中指出，旗下Deep Research功能「擅長一系列專家級任務——從金融和行銷到產品研究。」

Perplexity Deep Research目前已開放網頁版使用，該公司表示，很快將新增到其Mac、iOS和Android的應用程式中，以利手機用戶使用。

要使用Perplexity Deep Research，只需在Perplexity中提交查詢時，從下拉選單中選擇「Deep Research」，它就會建立一份詳細的報告。 生成結果可以匯出為PDF檔案，或直接在Perplexity顯示生成內容。

Perplexity Deep Research

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Perplexity表示，Deep Research「以迭代方式搜尋、閱讀文件，並思考下一步該怎麼做，隨著對主題領域的了解越多，它會不斷完善其研究計畫」，據稱「類似於人類研究新主題的方式」。

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只略輸OpenAI！免費用戶一天可以「深度查詢」5次

Perplexity AI 也強調旗下Deep Research在Humanity’s Last Exam（一項包含各種學術領域專家級問題的AI基準測試，分數愈高就愈接近「通用人工智慧」）中的表現， 在測試中獲得了21.1%的分數，輕鬆擊敗了大多數其他模型，例如Gemini Thinking (6.2%)、Grok-2 (3.8%) 和OpenAI的GPT-4o (3.3%)，僅落後於OpenAI的Deep Research (26.6%)。

Perplexity Deep Research在Humanity’s Last Exam中的表現，在測試中獲得了21.1%的分數。 （Perplexity）

但在測試事實性的數千個問題組成的SimpleQA基準測試中，Perplexity Deep Research 達到了 93.9% 的準確度，遠超其他領先模型的表現。

SimpleQA基準測試中，Perplexity Deep Research 達到了 93.9% 的準確度。 （Perplexity）

但對一般消費者最重要的是，目前要使用OpenAI的Deep Research，仍需要每月200美元的Pro版訂閱方案才能使用，即使OpenAI表示有計劃擴展到其他訂閱方案； 但反觀Perplexity的Deep Research則是免費提供，免費用戶每天可以五次免費查詢，每月支付20美元的專業版訂戶可享有每天500次查詢，更快的處理速度。

Deep Research跟一般搜尋差在哪？

若要簡單說明，深度搜尋與一般搜尋的差異，可說在於「AI閱讀的資料量」。經《數位時代》實測，詢問Perplexity 「請找出台股規模前3大的ETF，並比較選股邏輯與近一年績效表現」 ，差異頗為不同。

若為一般搜尋，Perplexity的確引用資料找出資金規模最龐大的三檔台股ETF，分別為元大台灣50（0050）、國泰永續高股息（00878）及元大高股息（0056），但並未提供「選股邏輯」與「近一年績效表現」的論述以及數據。

Perplexity的一般搜尋，其代理用戶查詢具體數據的能力，仍有侷限。 （Perplexity）

但若切換到深度搜尋，則會生成一則結構完整的文章，並可見Perplexity會將用戶的問題，拆解成更細節的問題來幫助內容生成。

深度搜尋的結果，顯然更好。 （Perplexity）

Perplexity、OpenAI、Google比一比

當Perplexity被問及「比較三種深度研究產品」時，它概述了不同技術、定價模式以及在不同使用案例和主題中的表現，差異總結如下：

Perplexity AI ：採用迭代搜索和推理能力，能夠快速生成研究報告，通常在3分鐘內完成。它擅長處理金融、行銷及產品研究等高階專業任務，適合初步調研和快速獲取資訊，適用於市場分析和技術趨勢報告等領域。

OpenAI Deep Research ：更適合於企業級應用，提供深度分析，但需要較長時間（5至30分鐘）來完成報告，因此更適合處理高深度艱難問題，可用於複雜推理與專業領域驗證。

Google Gemini AI ：與其他兩者相比，其Deep Research功能的詳細信息較少公開，但已經加入了類似的深度研究工具，可能優勢在於與現有的生產力生態系統無縫集成，但具體應用場景尚不明確。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】