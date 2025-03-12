蘋果發佈多款新品後　多款產品逐步退出舞台　連iPhone 14也停產

上個月，蘋果在推出新款iPhone 16e後，停止了三款舊款iPhone的生產。這種做法其實符合蘋果的一貫策略——每當有新產品發布時，部分舊款設備就會逐步退出市場。



上周，蘋果在全球範圍內包括印度市場推出了多款新品，其中包括新款iPad、MacBook Air以及Mac Studio。不出意外地，隨着這些新產品的問世，一些舊型號也在印度市場停止了銷售。

隨著iPhone 16e推出，iPhone 14也退出舞台（apple）

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具體來看，在平板電腦產品線中，蘋果推出了第七代iPad Air和第十一代iPad，與此同時，搭載M2晶片的iPad和第十代iPad逐漸退出市場。

第十代iPad也逐漸退出市場（apple）

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在筆記本電腦和桌面工作站方面，蘋果此次推出了搭載M4晶片的新款MacBook Air，以及配備M4 Max和M3 Ultra晶片的新款Mac Studio。這一更新使得採用M3晶片的MacBook、M2晶片的MacBook Air，以及搭載M2和M2 Ultra晶片的Mac Studio逐漸淡出市場。

舊產品停產（apple）

此外，在iPhone 16e發布後，iPhone SE（2022）、iPhone 14和iPhone 14 Plus也正式停產。據分析，這一決定可能與歐盟要求所有智能手機必須配備USB-C接口的規定有關。

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