蘋果AI陷入落後　生成式LLM Siri要到iOS 20才實現　能迎頭趕上？

蘋果陷入AI技術落後的困境。例如近期Amazon推出的新Alexa，更凸顯蘋果Siri和Apple Intelligence功能不足。



重點一 ： 蘋果陷入AI技術落後的困境！例如近期Amazon推出的新Alexa，更凸顯蘋果Siri和Apple Intelligence功能不足，實際應用效果遠遜於競爭對手。《彭博社》報導指出，蘋果現正面臨關鍵轉折點。



重點二 ：更重要的是，蘋果內部數據顯示AI功能使用率極低，而雪上加霜的是，蘋果人工智慧部門的人士認為，真正的現代化對話式Siri，最早也要到2027年的iOS 20才能面向消費者。



重點三 ：蘋果官網20日顯示，Apple Intelligence簡體中文、英語（印度、新加坡）、法語、德語、義大利語、日語、韓語等語言會在4月初上線支援， 不過台灣用戶期待的「繁體中文」並未列入首波更新。



蘋果公司以Mac、iPhone、iPad等創新產品聞名，但近年在生成式AI掀起的科技革命中，卻顯得步履蹣跚。

現階段的蘋果AI，遠遠落後於競爭對手。（bloomberg）

《彭博社》知名科技記者Mark Gurman於3月2日指出，亞馬遜（Amazon.com Inc.）最新推出的Alexa+，更凸顯了蘋果在人工智慧（AI）領域的不足，顯示在生成式人工智慧（generative artificial intelligence）領域的追趕行動，正面臨前所未有的挑戰。

蘋果早在2011年推出Siri數位助理時，就已在聊天機器人領域搶得先機。然而，該公司很快便落後於競爭對手，其軟體升級的努力也遠遠落後於預期。

例如2024年6月11日的WWDC全球開發者大會，蘋果展示了融入AI技術的Siri，在電腦生成的影片中，新Siri能夠利用個人資料更準確地回答問題，分析螢幕內容，並更精確地控制功能和應用程式；Gurman指出，實際上蘋果當時幾乎沒有可用的原型，

「蘋果工程師需要克服重重困難，才能在原定五月前完成開發。」

內部數據揭蘋果AI使用率低迷

Gurman表示，自2024年10月以來，蘋果的AI功能套件「Apple Intelligence」分階段推出，包括寫作工具、語音信箱轉錄、名為Genmoji的自訂生成表情符號，以及可以創建照片和想法卡通版本的Image Playground應用程式。此外，還有電子郵件自動分類和通知增強功能等。然而，

「這些功能充其量只是錦上添花，有些甚至毫無用處。」

即使蘋果嘗試將OpenAI的ChatGPT整合到其軟體中，以彌補自身的不足，但效果也不盡如人意。該功能感覺像是事後才添加的，缺乏對話能力。Visual Intelligence功能（提供使用者現實世界物品資訊）則像是Google Lens的基礎版本。蘋果的通知摘要（最基礎的AI概念之一）在錯誤地發送突發新聞警報後，已在某些應用程式中被禁用。

Gurman強調，其危機在於上述問題削弱了Apple Intelligence能夠激勵消費者升級設備的說法，

「無論蘋果在行銷上如何努力，都沒有足夠的理由讓任何人僅僅為了獲得這款軟體而購買新的iPhone或其他產品。」

同時，即使蘋果向華爾街宣稱在提供AI功能的地區，iPhone的銷售情況更好，但內部公司數據顯示，這些功能的實際使用率極低。

Apple Intelligence的表現，讓其能夠激勵消費者升級設備的說法另市場存疑。（蘋果WWDC2024發布會）

延伸閲讀：AI黑馬DeepSeek低成本高效能震撼市場 OpenAI潛在對手還有這些（點擊連結看全文）

+ 42

Alexa+劍指智慧家庭市場

蘋果並非首次在競爭對手之後進入新領域，例如智慧手錶、手機或無線耳機。但該公司通常能夠證明其產品更勝一籌。即使Vision Pro頭戴式裝置遠未成為商業熱門產品，也是一項令人印象深刻的技術。然而，在Apple Intelligence方面，該公司已經落後於ChatGPT、Google的Gemini，甚至是微軟的Copilot。

Gurman表示，蘋果持續在AI領域落後可能對公司造成毀滅性後果。以亞馬遜上周發布的Alexa+為例，它本質上是ChatGPT語音模式的衍生版本，能夠了解你的身份、你生活中人物的身份、你的興趣，以及你的家庭和周圍環境的背景。

根據Amazon表示，Alexa+ 採用了生成式 AI 和大型語言模型（LLM），能夠進行更自然的對話，理解上下文並保持連貫性。它可以記住用戶的偏好和過往互動，例如家庭成員的飲食習慣或重要日期，並根據這些資訊提供個性化建議。

Alexa+ 也新增「多輪對話」功能，用戶不需重複喚醒詞（例如「Hey Alexa」）即可持續交談，並能處理複雜或多步驟的請求，例如安排晚餐、發送邀請或規劃行程；此外，它還能夠基於用戶需求創建專屬「例行程序」（Routines），例如在特定時間自動開燈、播放音樂或調整温度。

+ 9

蘋果新系統LLM Siri最快2027才能問世

蘋果的下一個Siri版本預計將於五月發布，距離首次推出已過去11個月。目前的iOS 18版本的Siri本質上具有兩個大腦：一個運行傳統的Siri命令，如計時器和撥打電話，另一個則負責處理更復雜的查詢需求。

Gurman透露，蘋果為了將Apple Intelligence作為iOS 18的一部分推出，沒有時間將這兩個系統融合在一起，是Siri無法流暢運行的關鍵。

對於iOS 19，蘋果的計劃是將這兩個系統融合在一起，並推出新的Siri架構，預計將在2025年6月的蘋果全球開發者大會上首次亮相，並在2026年春季作為iOS 19.4的一部分推出。這個新系統在內部被稱為「LLM Siri」，本應在同一次發布中引入更具對話性的方法。但現在也落後了，不會在6月發布。

Gurman表示，在蘋果全力開發Siri之前需要先修復底層系統，但這並不容易。蘋果人工智慧部門的人士認為，真正的現代化對話式Siri最早也要到2027年的iOS 20才能面向消費者。這意味著蘋果將落後於競爭對手五年，比許多人想像的還要糟糕。

延伸閲讀：Grok 3全面開放 免費體驗與ChatGPT同級智能服務 更有圖像功能（點擊連結看全文）

+ 14

延伸閲讀：

微軟宣佈關閉Skype！回顧23年旅程：從版權爭議、破紀錄收購到「Skype幫」

微軟悄悄推廣告版Office！Word、Excel⋯8步驟免費用：4種替代工具一次看

【本文獲「數位時代」授權轉載。】