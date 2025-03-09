廣告攔截程式被Google封殺　4千萬用戶崩潰　2步驟可救回但有條件

Google近年來加強限制廣告攔截程式，多款熱門外掛功能受影響，其中，擁有超過4000萬用戶的「uBlock Origin」今年起無預警遭Google封殺，從Chrome擴充功能商店下架，讓大批網友哀號。不過有人實測發現，只要2步驟就還能正常使用。



Google封殺廣告攔截神器，uBlock Origin無預警遭移除

自去年10月起，就有傳聞指Google將對uBlock Origin「動手」，本月1日開始，陸續有使用者反映，Chrome跳出「系統已不再支援uBlock擴充功能，因此已將其停用」的系統通知，強制停用該擴充功能，甚至要求手動移除，同時也從Chrome商店下架。

在Chrome線上應用程式商店，已顯示uBlock Origin被停用。（google）

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此事引起網友在「reddit」論壇上求助，不少人因此選擇轉投火狐（Firefox）瀏覽器，或是改用其他廣告攔截軟體，試圖繼續享受無廣告的瀏覽體驗。

內行揭破解關鍵，2步驟續用uBlock Origin

然而，有網友實測發現，即便uBlock Origin已被強制停用，仍有方法可以繼續使用，且過程相當簡單。步驟如下：

1. 當Chrome跳出「不再支援uBlock」的視窗時，選擇「暫時保留」，避免直接移除擴充功能。



2. 進入瀏覽器的「管理擴充功能」頁面，手動將uBlock Origin重新啟用，即可繼續攔截廣告。



實測結果顯示，這種方法確實仍可讓uBlock Origin正常運作。

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Google分批封殺，用戶陷入兩難

有技術人士分析，Google並非一次性全面封鎖uBlock Origin，而是「分批進行」，導致部分用戶在不明情況下直接依照指示移除插件，因此呼籲大家，Google是透過系統通知讓使用者自行移除，但其實還能用，「大家千萬別上當」。

消息曝光後，網友紛紛留言：

「感謝教學，實測有效」、

「早知道就不移除了」、

「太晚看到這篇，想裝回來才發現商店下架了」、

「我是改用AdGuard，目前正常運作」、

「uBlock還有Lite版本，雖然沒那麼好用，但看影片不會跳廣告」。



此外，也有網友提到，雖然uBlock Origin已被封殺，但目前仍有「uBlock Origin Lite」版本可用，雖然功能略遜一籌，但仍能有效過濾部分廣告，成為暫時的替代方案。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：「用戶超過4000萬人」1功能遭Google封殺禁用！2步驟救回它，千萬別上當刪除】