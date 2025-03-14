iPhone 17 Air超薄設計但可能引致鏡頭凸起　厚度僅為5.44毫米？

多方面訊息顯示，蘋果有望在今年第三季度推出一款超薄機型——iPhone 17 Air。不過，由於其超薄設計，這款新機的鏡頭凸起問題可能較為顯著。



近期有業內人士透露，iPhone 17 Air的鏡頭凸起高度約為4毫米。根據最新曝光的機模數據，該機型的機身厚度僅為5.44毫米。

iPhone 17 Air超薄設計，但鏡頭將會凸出很多？（X）

iPhone 17 Air超薄設計，鏡頭凸起引關注

+ 10

如果將鏡頭凸起部分計算在內，那麼iPhone 17 Air的機身最厚處預計將達到約9.5毫米。此外，鏡頭位置的機身厚度幾乎是其他部分的兩倍。

iPhone 17 Air超薄設計（X）

從整體設計來看，如果iPhone 17 Air最終採用這樣的方案，可能會呈現出「頭重腳輕」的視覺效果，進而對用戶的握持手感造成一定影響。當然，目前這款機型尚未正式發布，具體參數和設計還需等待官方確認。

延伸閲讀：Apple產品新儲存配置 告別64GB時代 128GB基礎容量背藏營銷策略（點擊連結看全文）

+ 5

在配置方面，據相關消息透露，iPhone 17 Air或將搭載蘋果最新的A19仿生晶片，配備6.5至6.7英寸顯示屏，分辨率為1260×2740像素，支持最高120Hz刷新率。

此外，該機型預計將標配8GB運行記憶體，提供256GB、512GB等存儲選項。影像系統方面，後置主攝為4800萬像素，前置自拍鏡頭為2400萬像素。值得注意的是，儘管設計輕薄，但iPhone 17 Air的定價可能並不低廉。

延伸閲讀：Apple首款摺疊手機曝光 新技術與材質加持能帶起小巧大屏風潮？（點擊連結看全文）

+ 4

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】