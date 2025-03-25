AirPods Max 四月大更新，無損壓縮音訊與超低延遲音訊震撼登場｜Apple最新公布AirPods Max 將於下月（四月）迎來一次重大軟件更新，今次更新最引人注目的亮點，莫過於將透過隨附的 USB-C 連接線，帶來期待已久的「無損壓縮音訊」以及「超低延遲音訊」功能。



無損壓縮音訊：還原音樂本真，締造極致聆聽體驗

一直以來，音質都是消費者選購耳機的重要考量因素。本次 AirPods Max 的更新，將支援高達 24 位元/48 kHz 解析度的「無損壓縮音訊」。這意味著，果迷在使用 USB-C 連接線連接設備後，將能夠聽到與原始錄音室版本幾乎完全一致的音質，每一個音符、每一處細節都得以完整保留。

「無損壓縮音訊」功能亦將延伸至「個人化空間音訊」。透過這項技術，AirPods Max 能夠根據用家的頭部動態，營造出更具沉浸感的環繞音效體驗。令「個人化空間音訊」的精準度和臨場感將會得到進一步提升，彷彿置身於音樂會現場，享受更加逼真的聆聽感受。值得一提的是，Apple Music 平台上已擁有超過一億首「無損壓縮音訊」歌曲，AirPods Max 用戶將能夠盡情暢聽這些高品質音樂。

AirPods Max即將在4月更新加入無損壓縮音訊與超低延遲音訊功能

超低延遲音訊：專業音樂製作的得力助手

除了在聆聽體驗上的提升，本次更新對於音樂創作人士而言更是一大福音。「超低延遲音訊」的加入，將使得 AirPods Max 能夠在 Logic Pro 等專業音樂創作應用程式中，發揮更重要的作用。透過 USB-C 連接線，AirPods Max 將成為目前唯一一款能夠讓音樂人利用「頭部追蹤」功能進行創作，並為「個人化空間音訊」進行混音的耳機。

遊戲與直播體驗再升級：零延遲帶來沉浸感

「超低延遲音訊」的優勢不僅體現在音樂製作領域，對於遊戲玩家而言，同樣具有重要的意義。在遊戲場景中，零延遲的音效能夠讓玩家更清晰地判斷遊戲中的各種聲音來源，例如腳步聲、槍聲等，從而提升遊戲的反應速度和沉浸感。對於直播用戶而言，低延遲的音訊傳輸則能夠確保直播過程中的聲音與畫面同步，避免出現音畫不同步的情況，提供更流暢、更專業的直播體驗。

注意事項：Lightning 版本將無法支援

需要特別注意的是，今次「無損壓縮音訊」與「超低延遲音訊」功能是透過 USB-C 連接線實現的。因此，使用舊款 Lightning 接口的 AirPods Max 將無法支援本次的更新內容。對於仍在使用 Lightning 版本 AirPods Max 的用家來說，若想體驗無損壓縮音訊與超低延遲音訊，可能需要考慮升級至新款配備 USB-C 版本。

另外，Apple同步推出USB-C 至 3.5 毫米音訊連接線（售價$299）。此連接線用於連接 AirPods Max 至 3.5 毫米音訊來源，例如飛機上的音訊輸出口。