iPhone 17 Air超薄設計僅Pro版一半　3000mAh電池卻成續航噩夢

綜合多方消息顯示，蘋果今年即將推出的iPhone 17 Air機型已經基本確定，這款產品將取代原有的Plus系列，主打超薄設計。



近日，爆料者MajinBuOfficial分享了最新的模型機，並與iPhone 17 Pro進行了對比，結果顯示iPhone 17 Air的厚度僅為Pro版本的一半。

iPhone 17 Air厚度僅 5.5mm（ｘ）

iPhone 17 Air超薄設計

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具體來看，iPhone 17 Air包含攝像頭凸起在內的總厚度為9.5毫米，其中後置攝像頭凸起部分佔4毫米，機身主體厚度為5.5毫米。相比前代產品，這款手機比iPhone 16薄30%，比iPhone 16 Pro薄33%，成為蘋果有史以來最薄的智能手機。

值得注意的是，iPhone 17 Air在設計上採用了蘋果全新的風格——橫向條形後置攝像頭模組，整體外形類似跑道形狀，與某些其他品牌的新款機型有相似之處。此外，其正面屏幕也迎來了重要升級，將首次在非Pro版本中引入高刷新率屏幕，從而顯著提升日常使用體驗。

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不過，由於極致輕薄的設計需求，iPhone 17 Air的電池容量僅有3000多毫安時。結合大屏幕和高刷新率的特點，續航問題可能成為這款設備的一大挑戰。另外，為了進一步減輕重量和厚度，該機型直接取消了實體SIM卡槽，不再像之前幾代那樣保留一定的空間兼容性。

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