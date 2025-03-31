全新OPPO Find X8系列開箱　全系直屏超薄旗艦　視覺手感雙重享受

OPPO將發布全新Find X8系列，包括OPPO Find X8 Ultra、Find X8s+，以及Find X8s三款旗艦機型，ZOL編輯部也提前拿到了三款產品，今天我們就來個新品開箱，上手體驗下外觀設計，以及手感如何。



OPPO Find X8（OPPO）

1. OPPO Find X8s

先來開箱體驗一下OPPO Find X8s，這款手機採用了小直屏的設計風格，6.3英寸屏幕單手握持操作相當舒適。

OPPO Find X8s（OPPO）

OPPO Find X8s對細節進行了精細的打磨、機身上的凸起、按鍵、裝飾件等方面都下足了功夫，讓人看到後就特別想拿起來把玩，具有賞心悦目且具有清晰的視覺記憶點。

這塊屏幕採用了1.25mm的「全球最窄四等邊」，操作區域幾乎覆蓋整個正面屏幕，視覺上更加規整和諧。根據官方介紹，邊框如此精細主要得益於其採用的OPPO第二代晶片級封裝工藝，屏幕產線也是OPPO資產自研，精度極高，資金投入過億元，最終才打造出初次沉浸的視覺觀感。

OPPO Find X8s（中關村在線提供）

看完正面，我們再來看看OPPO Find X8s的側面設計。之前我們曾提到這款手機單手操作體驗很舒適，不僅因為屏幕尺寸合適，更得益於控制到7.73mm的極致輕薄，在現代智能手機中屬於非常輕薄的水平。單手操作時，拇指也能觸及到屏幕另一側，再搭配上控制在179g的整機重量，便利的體驗可以說是「旦用難回」（一旦使用，就難以收回或改變）。

OPPO Find X8s（中關村在線提供）

OPPO Find X8s採用了鋁合金中框，兼顧強度與手感，機身四角也都做了圓滑處理，進一步增強了手機的一體感，整體外觀顯得更加流暢自然。機身右側為音量鍵和電源鍵的經典佈局，使用時非常順手。

機身頂部配備了降噪麥克風和紅外傳感器，提供了更好的音頻處理和控制功能。底部則設有SIM卡卡槽、Type-C接口以及揚聲器，值得注意的是，FInd X8s還在機身左側增加了一顆快捷鍵，各位可以期待一下它都實現哪些功能。

翻到手機背面，此次我們拿到的是OPPO Find X8s的落櫻粉配色，年輕感十足的配色搭配上啞光霧面效果，使用時也不易沾染指紋。

OPPO Find X8s（中關村在線提供）

後攝模組DECO設計則是延續了OPPO Find系列的經典寰宇設計，通過一體金屬成型工藝，將模組整體直徑控制在45mm，高度低至2.97mm，大幅提升了橫向握持時的手感，避免了遊戲操作後模組滿是指紋的用戶痛點。

OPPO Find X8s（中關村在線提供）

2. OPPO Find X8 Ultra

我們再來上手體驗下OPPO Find X8 Ultra，雖然其屏幕採用了較傳統的面積、比例，但與行業主流超大杯旗艦計不同的是，OPPO Find X8 Ultra並沒有通過曲屏設計營造視覺上的減薄，而是採用直屏設計。

OPPO Find X8 Ultra（中關村在線提供）

根據官方介紹，OPPO為Find X8 Ultra自產自研了一條晶片級屏幕產線，投資超過一個億，研發時間超過10年，生產精度實現30倍提升。最終，OPPO Find X8 Ultra這塊直屏將邊框控制在1.4mm，呈現出「無邊界」的視覺沉浸感。

OPPO Find X8 Ultra同樣採用了航空級鋁合金中框，對機身進行充分加固，減少日常生活中的磕碰風險。同時，在塞進硬核影像配置的同時整機厚度控制在8.78mm，相比上代薄了約7.58%，優化了整體便攜性和握持手感，有效打消了用戶對於「超大杯旗艦難免厚重」的固有觀念。

OPPO Find X8 Ultra（中關村在線提供）

機身左側配備了一顆快捷鍵，右側包括音量鍵、電源鍵，SIM卡卡槽、Type-C接口和揚聲器都在機身下部。

翻到機身背面，此次OPPO Find X8 Ultra的月光白配色延續了系列，觀感和手感都相當温潤，搭配銀色鋁合金中框，讓整機顯得更加精緻且富有光澤感。後攝模組DECO將強大的影像系統安置在對稱佈局之中，使得視覺觀感更加平衡穩定。模組整體厚度也控制在5.13mm，平放在桌面上也不會有明顯凸起。

OPPO Find X8 Ultra（中關村在線提供）

整體來看，OPPO Find X8Ultra攝像頭模組雖然佔據了背面重要位置，但設計得體，既不過分突出，又能夠很好地融入整機的設計語言，給人一種簡潔大方的感覺。可以說，OPPO Find X8 Ultra不僅注重配置的升級，還力求在外形設計上達到視覺美感與用戶體驗之間的完美平衡。

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3. OPPO Find X8s+

OPPO Find X8s+我們拿到的是專屬風信紫配色，在上手把玩一陣後，類似絲綢霧面觀感的背板並沒有沾染指紋，同時整體呈現出漸變色彩。為了搭配精緻的背板設計，這款配色的鋁合金中框也打磨成類似啞面質感，弧度處理得恰到好處，減少了直角邊緣對手掌的壓力，提升了握持的舒適度。

OPPO Find X8s+（中關村在線提供）

除了屏幕尺寸更大一些，OPPO Find X8s+整體設計與OPPO Find X8s比較類似，機身側面也有全新物理快捷鍵，更大的屏幕也沒有帶來「墜手感，使用過程中牢牢貼近手掌，整機重量分佈保持了均衡。

OPPO Find X8s+（中關村在線提供）

對了，我們還收到了OPPO磁吸生態負責人周意保之前在社交平台劇透的「OPPO Mag磁吸生態2.0」，方便用戶通過磁吸技術實現配件與手機的便捷交互，這裏就一起來看看：

首先是一款淡藍配色的磁吸能量卡Air充電寶，支援5000mAh容量，磁吸到手機上就能使用，輕巧不燙手。

OPPO也為潮流玩家們提供了相當豐富的磁吸保護殼，安裝之後能實現對手機的全包防護，內置磁吸環實現對Magsafe的兼容。

根據不同的使用需求，OPPO為用戶準備了磁力集結線、揹帶數據線兩根線材，編制材質更耐用，顏值也很高，出行隨身攜帶解放雙手。

4. 總結

通過此次開箱體驗，全新OPPO Find X8系列所採用的直屏超薄設計語言再搭配上各具特色的外觀特色，在視覺沉浸感和持握手感方面都到了行業領先水平。在科技美學與人體工學雙重突破下，全新Find X8系列足以為用戶帶來驚豔的用機體驗，成為旗艦手機新標杆。

全新OPPO Find X8系列將於4月10日正式發布。

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