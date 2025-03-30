小屏iPhone絕跡？Apple停產6吋以下機型　大屏需求要轉向摺疊機

2025年3月，彭博社記者馬克·古爾曼（Mark Gurman）透露，蘋果正式終結小屏iPhone產品線，未來兩年內不會推出屏幕小於6英寸的機型。這一決策源於市場需求的結構性變化與技術迭代，標誌着蘋果對智能手機市場的戰略重心全面轉向。



Apple似乎不會再推出小屏手機。

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蘋果於2023年9月停產5.4英寸的iPhone 13 mini，成為小屏旗艦絕唱；2025年2月，4.7英寸的iPhone SE 3也從官網下架，由6.1英寸的iPhone 16e取而代之。數據顯示，全球大屏手機市場份額已突破75%，摺疊屏技術的成熟進一步重塑用戶對便攜性的需求。

蘋果通過聚焦6英寸以上主流尺寸，優化產品線，既提升供應鏈效率，又強化高端市場競爭力。行業分析指出，小屏需求萎縮與用戶使用場景轉變直接相關。消費者更傾向於用大屏設備滿足多任務處理、影音娛樂等需求，而摺疊屏技術通過動態屏幕尺寸調節，正成為平衡便攜與體驗的新選擇。

蘋果雖未明確摺疊屏計劃，但已在柔性顯示、鉸鏈結構等領域佈局專利，未來或通過創新形態延續「口袋設備」的使用價值。這一戰略調整不僅反映蘋果對市場趨勢的精準判斷，也為智能手機行業指明瞭新的發展方向。

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