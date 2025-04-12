iPhone無聊時代結束？Apple今年秋季起將有大突破　3年驚喜連發

近日，有外媒報道稱，儘管蘋果每年都會對iPhone進行常規改進，但相較於早期產品的創新成果，近年來的新機型顯得有些「平淡無奇」。不過，根據最新傳聞，這一局面或將被打破，iPhone的「無聊時代」預計於今年秋季終結，且在未來幾年內都不會再現。



iPhone無聊時代結束？連續3年有新突破！（ｘ）

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未來三年，三款重磅機型蓄勢待發

從今年秋季開始，直至2026年和2027年，蘋果計劃陸續推出三款頗具亮點的全新iPhone機型，分別為iPhone 17 Air、iPhone Fold以及一款為紀念iPhone誕生20周年而特別打造的「紀念版」Pro機型。

iPhone 17 Air：超薄設計引領潮流

iPhone 17 Air將採用極具未來感的超薄設計，機身厚度遠超現有機型，同時配備獨特的屏幕尺寸，為用戶帶來全新的視覺體驗。

iPhone Fold：摺疊屏技術實現新突破

預計於明年推出的iPhone Fold將融合iPhone與iPad的使用體驗，採用摺疊屏技術，用戶既能享受大屏帶來的便捷，又能輕鬆將其放進口袋，實現便攜與功能的完美平衡。

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20周年紀念版Pro機型：大膽創新再升級

2027年，蘋果將推出一款為紀念iPhone誕生20周年而設計的「大膽創新Pro版」機型。目前僅知曉該機型將「更多地使用玻璃材質」，其他細節暫未公開，但無疑將再次引領智能手機設計的潮流。

創新設計成未來旗艦機型年度慣例

外媒表示，這三款重磅機型的曝光，標誌着iPhone的「無聊時代」即將結束。儘管蘋果仍會推出一些變化較小的其他機型，但旗艦機型在顏色和材質的細微改動之外，已很久沒有真正展現出顯著的創新。而從幾個月後發布的iPhone 17 Air開始，大膽新穎的設計將成為蘋果未來幾年的年度慣例。

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