蘋果iOS 19將推AI醫生　讓數據守護你的睡眠、營養追蹤及心理健康

蘋果公司正打算以翻新的健康應用程式，推動「AI醫生」服務，讓公司能涉足醫療保健業務。據外媒報導，這個代號為「Mulberry」的專案，將在明年春天iOS 19.4版本中首次亮相，屆時將推出全新的「健康教練」。



綜合外媒報導，《彭博社》資訊記者葛曼（Mark Gurman）指出，蘋果稱為「AI醫生」的健康教練，將複製真正醫生的角色，利用iPhone、Apple Watch等設備蒐集用戶的健康數據，提供改善健康的建議。蘋果執行長庫克（Tim Cook）曾表示，該公司對社會的最大貢獻，最終將會是在醫療保健服務領域。

iOS 19將會有AI醫生（9to5mac）

+ 13

為了訓練這位AI醫生，蘋果正利用旗下公司所蒐集到醫師的數據，並希望引入睡眠、營養、物理治療、心理健康和心臟病方面的外部專家，製作教育影片向用戶說明改善方法。例如，如果健康應用程式收到心率不良的相關數據，就會播放解釋心臟病風險的影片。

蘋果還在加州奧克蘭附近開辦了一處設施，讓醫生能為該應用程式拍攝影片，並尋找合適的醫生人選擔任這項新服務的主持人。有些內部人士將這項服務稱為「Health+」。

延伸閲讀：iPhone用家換機周期揭祕 買Pro系列的人愛追新 隔這時段就升級（點擊連結看全文）

+ 3

此外，翻新後的健康應用程式將把飲食追蹤列為重點之一，AI醫生也會協助用戶使用營養功能。蘋果還計畫利用iPhone後置鏡頭研究用戶的運動健身，提供改善技巧的指導，未來可能與現有的Apple Fitness+平台整合。

蘋果的Health+將會加強

不過，蘋果原本還有其他可能改變健康產業的計畫，包括開發非侵入性的血糖監測，以及在Apple Watch上添置感測器預防糖尿病。但這些計畫不是遭遇專利爭議，就是開發遇阻，距離要實現仍看不到時程表。

延伸閲讀：iPhone 16e拆解影片揭露 維修便利性提升 這項配置更超越16Pro（點擊連結看全文）

+ 17

延伸閱讀：

冰島西南雷克雅內斯半島火山爆發！格林達維克居民大規模撤離

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】