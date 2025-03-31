Apple頂級產品銷量遠超行業水平　1文看清高利潤率背後的商業邏輯

3月27日，市場研究機構發布的一份報告顯示，大多數消費品牌通常採用「基礎款-升級款-頂配款」的三檔產品策略，其中升級款的銷量往往佔據主導地位。然而，蘋果公司卻打破了這一常規。



Apple的iPad Pro才是銷量最好！（CIRP）

Apple的營銷策略，真的不是每間公司都能學到：

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數據顯示，在蘋果的產品線中，無論是iPhone還是Mac，頂配機型的銷量均顯著領先於其他型號。這一現象不僅凸顯了蘋果獨特的品牌定位，還揭示了其高利潤率背後的商業邏輯。在消費電子行業中，像Samsung、Sony等品牌普遍遵循三檔策略，即升級款產品的銷售佔比最高，而基礎款和頂配款則相對較低。部分品牌推出頂配款的主要目的是為了提升升級款的「性價比」形象。

不過，過去五年美國市場的數據表明，蘋果的情況有所不同。例如，iPad Pro系列的銷量佔iPad總銷量的38%-48%，遠遠超過其他型號。類似的趨勢也出現在iPhone和Mac產品線中，頂配機型不僅銷量突出，還成為主要營收來源，支撐起蘋果超過38%的毛利率。

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值得注意的是，由於iPad各系列（如mini、Air和Pro）的發布時間不同步，並且配置差異較大，其銷量分佈相較於iPhone和Mac稍顯分散。即便如此，iPad Pro系列依然穩居銷量榜首，展現出消費者對高端產品的強烈偏好。

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