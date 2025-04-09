蘋果稱霸手機市場佔23%攬54%收入　Android陣營vivo/小米增長亮眼

根據最新數據，蘋果依然是智能手機行業中盈利能力最強的廠商，這一點毋庸置疑。一家市場研究機構發布的報告顯示，2024年第四季度全球智能手機出貨量達到3.23億台，整體市場表現趨於平穩，而蘋果繼續保持領先地位。



數據顯示，在這一季度中，蘋果佔據了全球智能手機市場23%的份額，穩居第一。除了市場份額領先外，蘋果在利潤方面同樣表現優異。該季度蘋果的平均售價（ASP）創下新高，從而幫助其獲得了全球智能手機總收入的54%，進一步鞏固了其行業主導地位。

來到2024年第四季，iPhone仍然是保持領先地位。（counterpointresearch）

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相比之下，Android陣營中表現最好的是Samsung，以16%的市場份額位居第二。在中國品牌方面，vivo和小米表現突出，分別實現了20%和11%的收入按年增長，成為全球前五名中僅有的兩家顯著增長的企業。

從整體市場趨勢來看，高端智能手機的需求保持穩定，推動了行業總收入的增長。儘管出貨量未出現明顯提升，但消費者對高價機型的青睞為市場注入了新的動力，顯示出高端市場依然具有較強的吸引力。

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