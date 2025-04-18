Android 16將有電池健康功能？循環次數、製造日期與狀態一鍵查詢

根據外媒 Android Authority 報導，Google 正在最新的 Android 16 Beta 版中悄悄推出攸關電池健康的功能，可為部分 Pixel 用戶提供電池健康百分比、電池循環次數、製造日期與初次使用時間、電池狀態…等檢查。



什麼是電池健康度？

電池健康度是一個顯示手機電池「還能保持多少原始容量」的指標，通常以百分比顯示。例如新機為100%，使用一段時間後可能降到90%、85%等。這個數字能反映出手機的實際續航能力，也有助於判斷是否該更換電池。

Apple 在 iOS 11.3 時就導入這個功能，甚至還能提供「峰值效能管理」和電池更換建議。而在 Android 陣營中，雖然部分廠牌（如 Samsung、OnePlus）透過自家軟體提供類似資訊，但 Google Pixel 系列卻一直沒有提供這項功能。

iPhone的iOS系統內，已有電池健康度功能。

Android 16 即將加入的電池健康度功能？

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然而根據外媒 Android Authority 報導，Android 16 Developer Preview 中，Google 在設定中新增了「Battery Health（電池健康度）」選項，內含以下多項資訊，而這些資訊也可透過 Android 內部 API 存取，未來不排除開放給開發者擴充更多電池健康相關應用。

‧ 電池健康百分比（Battery health percentage）：顯示目前容量相對於出廠新電池的比率。

‧ 電池循環次數（Cycle count）：記錄電池充放電的完整週期數。

‧ 製造日期與初次使用時間：便於判斷電池使用年限。

‧ 電池狀態（Status）：例如「良好」、「需要注意」、「建議更換」等文字標示。



Android 16的電池健康百分比（Battery health percentage）

哪些裝置可以用？何時推出？

目前這項功能僅出現在 Android 16 的開發者預覽版本，預計將在 2025 年底正式隨 Android 16 正式版本推送。至於支援機型方面，首波當然以 Pixel 8 系列與 Pixel 9 系列為主，但不排除其他支援 Android 16 的裝置也能使用。值得一提的是，就算裝置支援 Android 16，也需硬體能夠讀取電池晶片資訊，因此舊機型或第三方品牌的實際支援狀況仍需觀察。

Pixel 8 系列（T客邦提供）

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