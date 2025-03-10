Steam親友群組功能可讓6人免費共享遊戲庫？更附家長監護方便管理
數位遊戲販售平台 Steam，今年針對家庭相關功能進行重大的更新，推出全新的「Steam 親友群組」，用以取代過去的親友同享以及家庭監護功能。
用戶所建立的親友群組最多可以包含 6 名成員，其中最重點的一項功能，是每個成員都能夠存取並遊玩親友群組成員的遊戲庫，並且也能擁有個人的存檔、成就和工作坊存取權。
不過需注意同款遊戲在同一時間內，只能有一位成員遊玩，除非有其他群組成員也購買了同一套遊戲，才能夠兩人同時開啟遊戲。群組若有兒童用戶，群組內的成人則可為其設定家長監護功能，以便管理兒童帳號所能存取的遊戲以及遊玩時間。
如何建立 Steam 親友群組分享遊戲？
步驟 1：開啟 Steam 應用程式後，點擊左上方 Steam 並按下「設定」。
步驟 2：在左側欄位找到「親友群組」，按下右邊的「建立或加入 Steam 親友群組」。
步驟 3：這裡以建立新群組為例，但若本身已是其他親友群組的成員，就無法再建立或加入其他群組。
步驟 4：首先輸入群組名稱，按下「建立」，名稱日後亦可自由更改。
步驟 5：然後按下「邀請成員」。
步驟 6：邀請對象可從好友名單中直接選取，亦可透過 Steam 帳號來搜尋。
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步驟 7：接著要選擇邀請對象的身份，如果對象是家中孩子，就要選取「孩童身份」才能支援監護功能。
步驟 8：送出後對方的 Steam 會收到通知，需按下「接受」並在收到的 email按下指定連結。
步驟 9：邀請完成之後，在「親友群組」內便會顯示所有成員，成人身份的成員可以再進入「管理 Steam 親友群組」功能。
步驟 10：點開群組內的孩童身份成員，便可「為此使用者啟用家長監護功能」。
步驟 11：除了設定允許觀看和遊玩的內容之外，往下拉還可以選擇遮蔽 Steam的成人與裸露資訊。
步驟 12：透過 Steam 遊戲庫即可檢視所有共享的遊戲，並可自由安裝遊玩，下方也會顯示此遊戲是來自於親友收藏庫。
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