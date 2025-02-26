Grok 3全面開放 免費體驗與ChatGPT同級智能服務 更有圖像功能
Grok 是 xAI 公司的人工智慧聊天機器人 AI 助理，類似 ChatGPT、Copilot 和 Gemini 等大家熟悉的服務，這個功能可以從 X（Twitter）社群的選單找到，之前訂閱推特藍勾勾（現名 X Premium）就會有這個 AI 功能，但我從來沒有用過，或許還是比較習慣 ChatGPT、Perplexity 吧！無論如何，好消息是 Grok 現已全面對外開放，即使沒付費升級一樣可以使用。
xAI 公司在自家的 X 社群平台宣布「全世界最聰明的 AI Grok 3 全面開放！」，同時補上一句「直到我們伺服器崩潰為止」，這也意味著大家都可以上去試試看 Grok，特別是如果沒有打算付費訂閱 ChatGPT，又經常會使用到上限，那麽多找幾個替代方案或許在需要時就派得上用場。
Grok 也開放用戶可以免費使用 DeepSearch 和 Think 進階功能，前者能利用快速代理型搜尋進行深入搜尋，會提供更詳細的答案（尤其是需要準確或是更完整的結果），後者是使用 Grok 推理模型，尤其在解決數學、科學和程式碼等問題時會很有幫助。
X Premium+ 訂閱者和 SuperGrok 使用者還能夠存取進階「語音模式」功能。
當然 Grok 一定也有使用上的配額限制，畢竟任何的操作或運算都會耗費成本，不可能完全免費使用，但是對於 X Premium 和 Premium+ 訂閱者來說依然可以享受到更多使用配額，當然，基本的圖片上傳、附加文件等功能也可以在 Grok 使用，有興趣的使用者不妨花點時間玩玩看。
網站名稱：Grok
網站鏈結：https://x.com/i/grok
Grok AI 使用教學
1. 登入 X 帳號，開啟 Grok
進入 Grok 頁面會要求先登入 X（Twitter）帳號，接著會看到像是 ChatGPT 對話視窗，目前人工智慧聊天機器人介面看起來都差不多。
Grok 還有兩個進階功能：DeepSearch 和 Think，一樣可以免費使用，不過都會有配額上的限制。
2. Grok 免費版採用 Grok 3 beta 模型
Grok 免費版使用的是「Grok 3 beta」模型，不確定未來免費用戶會不會有其他選擇，我在使用時 Grok 也可以很準確辨識語言，不用更多的提示詞要求使用繁體中文。
在回答問題或是統整資料時也會一併列出搜尋到的貼文和網頁，點選後就能找到參考資料，不過有 AI 幫忙協助彙整和輸出資料還是很棒的，在瀏覽時也更節省時間。
3. DeepSearch 深度搜尋功能
開啟 DeepSearch 深度搜尋後會進行更深層的查找、瀏覽，也會顯示在檢索流程中遭遇到的每個步驟，可以知道在生成結果的途徑上 AI 是如何思考和安排。
在回答的內容最下方會有引用的網頁鏈結。
4. 查看歷史紀錄與書籤
Grok 右上角有一個「歷史紀錄」功能，可以查看所有對話紀錄，或是加入書籤、瀏覽生成過的圖片。
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5. AI 生成表格與圖表
使用 Grok AI 製作表格或是圖表也沒問題，透過 DeekSearch 功能還能讓結果更為精確（Grok 會不斷驗證）。
例如下圖就是詢問 Grok AI 史上銷量最高的前十名電子遊戲，並將結果生成為表格內容。
6. 支援圖片與文件上傳
Grok AI 支援上傳圖片或附加文件，在對話視窗右下角點擊「附加」後選擇檔案即可，例如要詢問 AI 關於圖片或是文件資訊就會很有用。
值得一試的三個理由：
‧ Grok AI 現已全面開放，無須訂閱 X Premium 也能體驗
‧ DeepSearch 深度搜尋與 Think 推理模型能提升答案的精確度
‧ 可上傳圖片、附加文件，並能生成表格與圖表
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