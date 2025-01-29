AI圖片製作新境界　無需輸入Prompt便可以圖製圖　還是免費又易用

以往的 AI 圖片生成工具大多是使用者輸入提示詞、生成各種圖片結果，有時候不確定要怎麼描述一張圖片就會先透過圖片轉文字工具，讓 AI 進行辨識、生成描述等關鍵詞，後來有以圖製圖的 AI 工具後就簡單許多！使用者上傳相片後快速生成近似、但又不太一樣的相片，也支援商業用途。



本文要介紹的「No More Copyright」是一款生成式 AI（GenAI），使用者上傳圖片、將它快速轉換成專為靈感和創意探索而設計的獨特圖片，簡單來說，No More Copyright 就是以圖製圖功能，只要選擇圖片或是輸入網址即可快速生成類似畫面，但在細節上又完全不一樣，還能依照需求預先設定圖片的長寬比。

No More Copyright 在服務條款明確表示這項服務僅用於啟發和娛樂目的，使用者必須對生成、使用和分發的內容負全部責任，而且禁止使用於非法用途，當然，利用此服務生成的 AI 圖片可自由使用，無論是用於個人或是商業用途應該都是沒問題的（與其他 AI 圖片生成工具一樣）。

網站名稱：No More Copyright

網站鏈結：https://nomorecopyright.com/



如何使用 No More Copyright

No More Copyright：以圖製圖 AI 工具，專為創意設計而生（nomorecopyright）

+ 15

1. 輸入 Email（選填）

開啟 No More Copyright 後會先跳出輸入使用者 Email 地址的提示訊息，如果有設定 Email 可以儲存生成的圖片紀錄，不過沒輸入也沒關係，依然可保有無限制生成的權限。

No More Copyright（免費資源網路社群）

2. 上傳圖片或輸入網址

在左側上傳欄位直接點選、選取要生成的原始圖片，或是切換到「Enter an URL」輸入圖片網址，在生成圖片前可預先選擇圖片長寬比（1:1、16:9、4:3 或是 9:16）、是否生成高解析度圖片（HD、Non-HD）。

No More Copyright（免費資源網路社群）

延伸閱讀：微軟提供免費AI圖片產生器 GPT-4隨便用 更能生成16:9長方形圖（點擊連結看全文）

+ 2

3. 生成圖片

一切就緒後點選左下角「Generate Image」就會開始產生圖片。

No More Copyright（免費資源網路社群）

4. 保存與紀錄

測試幾張圖片後發現 No More Copyright 非常準確，以圖生成圖片的結果也和原圖很貼近，至少有正確抓到原圖要表達的內容，在右側生成的圖片右上角點選「下載」後就能保存圖片，也可以重新生成新的圖片。

No More Copyright（免費資源網路社群）

5. 取得圖片的提示詞

如果使用者有輸入 Email 地址可以保存生成的圖片紀錄，往下捲動網頁就會看到這些圖片，比較有趣的是點選進入圖片頁面，會看到原始圖片、生成圖片資訊，在下方也會有提示詞，透過這段圖片描述也可以在其他的 AI 工具生成圖片喔！

No More Copyright（免費資源網路社群）

值得一試的三個理由：

‧ 只需上傳圖片或輸入網址，即可快速生成創意圖片

‧ 支援商業用途，並可自訂長寬比與解析度，靈活滿足需求

‧ 生成的圖片描述可輕鬆應用於其他 AI 工具，提升創作效率



延伸閱讀：免費AI圖片轉提示詞工具 一鍵生成描述關鍵字 圖片創作神助手（點擊連結看全文）

+ 8

【本文獲「免費資源網路社群」授權轉載。】