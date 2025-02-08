更新到iOS 18後掉電更快又變慢？內行人曝關閉這設定：瞬間有感

有些iPhone用戶發現更新到iOS18後，速度變慢，甚至是容易掉電。有網友觀察到，關閉iOS照片App的新功能「強化視覺搜尋（Enhanced Visual Search）」後，手機速度似乎明顯提升，引發廣泛討論。



這位用戶提到，關閉該功能後，操作流暢度瞬間改善，許多其他使用者也紛紛跟進測試，直呼效果顯著。然而究竟是為什麼這個功能會導致手機效能變差？該功能又有什麼好處呢？

iPhone掉電快又變慢？內行曝快關閉1功能改善

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近日常分享日本文化與生活知識的KOL魚漿夫婦表示，想要關閉這個功能，可以在「設定」裡的「應用程式（APP）」中的「照片」應用程式做關閉。

iPhone掉電快又變慢？內行曝快關閉1功能改善（facebook@魚漿夫婦）

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後續魚漿夫婦分享，熟悉Apple手機網友的說明，該名網友表示，

會變慢的原因是剛更新的時候，需要建立過去所有照片的新索引内容，可能會有人覺得有影響。但不會有一直耗電或變慢的問題，大家也可以親身體驗看這個功能，看會不會對自己的手機造成影響喔。

貼文下方吸引許多網友回應，

「原來如此，我最近也是覺得電量掉很快，感謝分享」、

「欸？？以為掉電有點快是錯覺，原來是」、

「瞬間有感」、

「終於找到手機變慢的原因」、

「上網確實快多了」、

「哇X！藏得有點深啊」。



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：iPhone掉電快又變慢？內行曝快關閉1功能改善，網實測：瞬間有感】