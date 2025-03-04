Instagram裏想封鎖對方又怕尷尬？這招軟封鎖極方便：不會被發現
撰文：TVBS新聞網
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許多人Instagram上總是會出現一些討人厭的朋友或同事互相追蹤，但又礙於人情關係，擔心日後相見尷尬，而不敢直接封鎖對方，現在外媒就教一招軟封鎖術，封鎖完全不會被發現，可以巧妙地脫身。
根據外媒《mspoweruser》報導，當你直接在Instagram封鎖某人時，對方雖然能在個人頁面看到你的用戶名稱，卻無法查看你的貼文、限時動態、追蹤名單和粉絲名單，馬上就能察覺自己被封鎖了。
此外，若你們曾有過對話紀錄，訊息區還是會顯示你的個人照片，且封鎖後的對話紀錄依舊保留。每當你更新大頭貼，也會同步更新在對方的訊息區，只是無法繼續互動或看到你的動態。
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如果不希望某個特定用戶查看自己的個人檔案，又不想直接封鎖，現在有一招「軟封鎖術」，可以讓你輕鬆擺脫糾纏，還不會被發現！
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只要先將對方封鎖再解除，讓對方自動退追你的帳號，接著將帳戶設為私人，如此一來，對方就再也無法造訪你的個人頁面和貼文，但仍能從對話框傳私訊給你，完全不會察覺有異。
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