Apple Watch 10週年救人一命！香港擊劍手崔浩然：讓母親重獲新生

Apple Watch 10週年再救人一命｜2025年適逢Apple Watch問世10週年，這款改變全球健康監測方式的穿戴裝置，多年來已經救命不少次。香港擊劍選手崔浩然Nicholas的母親Natalie，正是最新見證者——一場深夜的「40bpm心率警報」，讓她及時發現潛在致命心臟問題，之後裝設心臟起搏器後重獲新生。



香港擊劍選手崔浩然（右）慶幸母親Natalie（左）因為Apple Watch的幫忙下，令她逃過一劫，之後更傳了一封感謝信給Tim Cook。

從運動達人到深夜驚魂

「我平時做瑜伽、游泳，Apple Watch從不離手。」68歲的Natalie受訪時笑道。退休後長年將運動視為生活重心，卻在2025年3月某個深夜遭遇危機：因女兒婚禮暫住兒子家時，她偶然戴上兒子給予的Apple Watch Series 6入睡時，凌晨突被刺耳警報驚醒。「手錶顯示我的心跳只剩33bpm，低到連在急救車上的監測儀都在閃紅燈。」

緊急送醫後，醫生發現她的靜態心率長期低於50bpm，最危急時更跌至35bpm，確診為心率太低，有生命危險，需立即安裝心臟起搏器。「醫生說若不理會，可能有一天睡夢中就心臟驟停。」Natalie回憶，手術雖僅2小時，但因需從頸靜脈植入導線至心房，術後12週連舉手梳頭都受限制，「但能活著一切都值得。」

Natalie術後追蹤康復數據時，也頻繁運用「心電圖App」與「血氧偵測」

十年進化：從步數記錄到救命神器

這場驚險經歷，恰恰印證Apple Watch十年技術積累。Natalie使用的「心率過低警示」功能，正是早年搭載功能；而她在術後追蹤康復數據時，也頻繁運用「心電圖App」與「血氧偵測」。「過去我總笑稱這是『年輕人的玩具』，直到它成為我的24小時護士。」Natalie翻出手錶紀錄：更記起其實早兩年前某次巴士急煞，裝置自動啟動車禍偵測即響；幸而當時沒有大礙而沒有理會。

換上了更大屏幕的Apple Watch，屏幕看得更清

銀髮族擁抱科技：10週年的健康革命

Natalie的身邊多名銀髮族朋友得知她的故事後，開始配戴智能手錶。隨著Apple Watch邁入10週年，健康功能已從「附加價值」躍升核心賣點。從初代步數追蹤、心電圖，到最新Ultra 2的雙頻GPS定位，這款裝置正重新定義「隨身醫療守護者」角色。Natalie笑言，康復後最想升級Series 9：「螢幕更大，老花眼也看得清心跳數字！」

這場科技與生命的對話，將隨著WWDC25揭曉的watchOS持續進化——下一個10年，或許會有更多被改寫故事結局。