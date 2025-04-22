iPhone 17 Pro推出天空藍配色？更可能實現跨產品線色彩同步策略
撰文：中關村在線
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根據業內人士Majin Bu發布的文章透露，蘋果公司計劃在2025年推出的iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max兩款機型中，新增一種名為「天空藍」（Sky Blue）的全新配色。
據供應鏈渠道消息，蘋果已經完成了多款iPhone 17 Pro原型機的測試工作，其中涉及多種配色方案。經過篩選，「天空藍」憑藉其獨特的視覺效果脱穎而出，成為最有可能被最終採用的顏色。
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據博文內容顯示，「天空藍」在原型機上的表現極為亮眼，色彩明亮且質感細膩，甚至超越了此前iPhone 13 Pro上備受好評的天峰藍（Sierra Blue）。Majin Bu表示，除非蘋果在最後一刻改變設計方向，否則這一新配色極有可能在2025年9月的新品發布會上正式亮相。
值得注意的是，「天空藍」作為一款全新配色，今年已經在新款M4 MacBook Air上率先登場。如果這一顏色也被應用於同年的iPhone 17 Pro系列，這將是蘋果罕見地在同一時間段內實現跨產品線的色彩同步策略。
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通常情況下，蘋果會在iPhone Pro系列中提供固定的深色系基礎配色，並每年更換一種特別配色，例如去年推出的沙漠鈦（Desert Titanium）。
有分析認為，若「天空藍」在MacBook Air上獲得市場的積極反饋，蘋果可能會藉助iPhone 17 Pro的發布進一步擴大這一配色的影響力，吸引更多消費者的關注。
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