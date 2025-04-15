美國青少年88%用iPhone　從眾壓力拿Android會被嘲笑甚至孤立

根據一份來自美國投資銀行的2025年春季青少年偏好報告顯示，美國青少年對手機品牌的偏好呈現出明顯的傾向性：iPhone依然是他們的首選。此次調查涵蓋了超過6000名平均年齡約為16歲的青少年，數據顯示，有高達88%的受訪者目前使用iPhone，這一比例較十年前的66%上升了22個百分點。



調查顯示，這88%的青少年中，絕大多數表示他們下一階段更換手機時仍會選擇iPhone，而非轉投其他品牌。值得注意的是，有25%的青少年計劃升級至未來推出的新型號iPhone。這意味着，在美國青少年群體中，每十人中就有九人使用iPhone，而Android手機的使用者僅佔很小一部分。

美國青少年88%用iPhone（unsplash@bagus-hernawan）

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這種現象可能與社交圈中的從眾心理有關。研究表明，使用Android手機的青少年可能會在同齡人中遭遇孤立甚至嘲笑，這種潛在的社會壓力促使更多青少年選擇iPhone以融入主流社交圈。

儘管iPhone在青少年中的普及率極高，但他們對蘋果的訂閲服務興趣相對較低。例如，Apple Music和Apple TV+等服務並未引起廣泛關注。

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此外，這份報告還揭示了美國青少年在社交媒體和視頻平台上的使用習慣。Instagram是青少年最常用的社交媒體應用，每月使用率達到87%。相比之下，TikTok的使用率為79%，而Snapchat則小幅增長至72%。在視頻平台方面，僅有31%的青少年觀看Netflix，而YouTube的觀看比例更低，僅為26%。

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