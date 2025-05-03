手機頻繁沒電有救！Android新功能揪出兇手：減少背景不必要電量

手機已成為我們日常生活中不可或缺的一部分，不過當發現手機越來越耗電，尤其是手機在待機狀態時，「應用程式在背景中消耗過多的電量」消，時常需要充電時，不免讓人感覺困擾。而Google最新釋出的「過度喚醒鎖定（Excessive Wake Locks）」監測指標，將徹底解決這個問題，揪出手機的耗電兇手。



手機剛充飽電，沒多久又沒電！

手機頻繁沒電有救！（unsplash@onur-binay）

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根據《Android Police》報導，近年來隨著每次Android系統的更新，Google推出多項措施來提高性能並且最大限度地減少電池消耗，但仍存在一個揮之不去的問題「應用程式在背景消耗過多的電池電量」。

而近日Google推出「喚醒鎖定（wake lock）」新功能，它會偵測App在背景中過度運行，在沒有提供服務下卻強制讓手機保持喚醒的應用程式，若該應用程式wake lock在24小時內累積超過3小時以上，系統就會標記該App為「過度喚醒」、提醒使用者，減少手機不必要的耗電。

目前，音樂播放、定位等功能是經常在背景中持續運作的應用程式，而「過度喚醒鎖定」新功能已在Play Console的Android Vitals工具中進入Beta測試階段。

Google表示，這項新功能是Google多年度技術品質透明化計畫的第一步，目前也與三星等主要手機廠商合作，利用他們的洞察力來查出應用程式導致不必要電池消耗的原因。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：手機剛充飽，沒多久又沒電！Google「1新工具」揪出背後元凶，解決耗電延長手機續航力】