蘋果Siri落後Google最少5年　Vision Pro負責人接手能否翻身？

蘋果AI發展緩慢，核心產品Siri至今未推出生成式AI版本，明顯落後對手，蘋果開始對AI團隊和高層按下「重新整理」。



蘋果Apple Intelligence發展緩慢，核心產品Siri至今未推出生成式AI版本，明顯落後Samsung、Google及Meta等對手，蘋果開始對AI團隊和高層按下「重新整理」，希望藉此加速進度。

《彭博社》記者馬克．葛曼（Mark Gurman）於Power On電子報中指出，蘋果正在拆散AI團隊，回到更傳統的組織結構——AI團隊成員分散在公司的不同部門，分別發展功能，高層也大換血，負責AI產品的高層約翰．吉安南德雷亞（John Giannandrea）失去掌控權，Siri將由Vision Pro負責人麥克．羅克威（Mike Rockwell）接手。

蘋果AI團隊的負責人約翰．吉安南德雷亞（John Giannandrea）遭換將。 （ifanr）

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Siri高層換將，Vision Pro負責人接手

吉安南德雷亞是蘋果2018年從Google挖來的AI高層，當時Siri正受到亞馬遜（Amazon）Alexa助理的強烈挑戰，蘋果組成一個AI團隊，交由吉安南德雷亞統領，集結內部資源發展AI應用。

不過從如今的成果看來，這項策略沒有發揮太大效果，蘋果決定拆分AI團隊，成員分散進入各個部門，吉安南德雷亞的職權範圍縮小，僅負責底層AI演算法開發，Siri產品則直接轉交給Vision Pro負責人麥克．羅克威。

未來羅克威在Vision Pro僅負責軟體部分，撥出心力發展Siri產品，整個Siri產品會隸屬於蘋果軟體工程資深副總裁克雷格．費德里吉（Craig Federighi）旗下團隊，過去負責的是iOS及MacOS等軟體系統開發。

葛曼也提及，原本由AI團隊負責的一項「秘密機器人專案」，會交給蘋果硬體工程資深副總裁約翰．特納斯（John Ternus）負責，機器人是蘋果鎖定的下一個戰場，攸關未來長期發展性。

這是蘋果內部罕見的大規模高層改組，顯示出蘋果希望透過重組技術團隊扭轉局勢的決心。

Siri在AI助理大戰中吊車尾，iPhone用戶也怒了

蘋果在AI大幅落後的隱憂，從Siri的發展明顯看出端倪。生成式AI的優勢是強大的語意理解和生成，照理來說，蘋果語音助理Siri應該是第一批大幅升級的資優生，也被視為蘋果翻身的關鍵產品。

然而，距離蘋果在WWDC公開「AI助手」願景，已經歷時一年，根據葛曼掌握的資訊， 具備先進對話能力的Siri，恐怕最快要等到2027年才能問世，相當於落後對手Google Pixel系列手機至少5年。

目前，iPhone中仍然只能用到相片雜物清除、寫作工具、語音信箱轉錄、Genmoji個人化表情符號生成等功能，包括中文的部分語言，甚至仍未公開使用功能。AI版Siri功能遲遲未上線也引發用戶不滿，甚至有一群用戶在美國加州聖荷西地方法院蘋果發起集體訴訟，指控蘋果廣告不實，主因正是iPhone 16在上市宣傳時大肆強調個人化Siri功能的強大，如今都快出iPhone 17了還無聲無息。

如今光景，和蘋果在2011年率先推出Siri、領先聊天機器人領域的地位形成強烈對比，讓外界擔憂，蘋果是否將在科技巨擘的AI競賽中掉隊，今年6月的WWDC大會，是蘋果展示AI研發成果的關鍵時刻，陣前換將的蘋果能端出哪些好菜重拾AI競爭力，將成為接下來幾年觀察的重點。

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