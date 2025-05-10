冷氣機不製冷、有異味？清洗技巧與選購指南一文看清：慳電又涼快

在炎炎夏日，空調無疑是人們對抗酷暑的 「救命神器」，但當這個解暑利器突然 「鬧脾氣」，罷工、不製冷、吹出異味時，想必會讓不少人頭疼不已。



想要無憂度過夏天，了解空調使用中的常見問題及解決辦法至關重要，接下來就為你送上這份超實用的空調使用全攻略。

（中關村在線提供）

一、空調突發故障，別慌！找準原因巧解決

1、空調突然停工

在酷熱的夏天，空調突然停止工作，彷彿讓人置身 「蒸籠」，其實，大部分情況下，這是空調的過熱保護機制在起作用，依據空調器的國家標準，其正常工作溫度範圍是 -7℃到 43℃ ，一旦室外溫度過高，超出室外機冷凝器的正常散熱溫度，壓縮機就會啟動過熱保護，停止製冷。此時，為空調安裝遮陽棚，避免陽光直射，就能有效緩解這一問題。此外，室外冷凝器積灰過多，也會導致壓縮機過熱停機，定期用水沖洗冷凝器，保持其清潔，可讓空調恢復正常運轉 。

空調突然停工（中關村在線提供）

2、空調不製冷

空調一直開着卻不製冷，原因多種多樣，如果家中是使用多年的老式空調，很可能是製冷劑氟利昂揮發殆盡，只需添加氟利昂，就能讓空調重新 「涼爽起來」；而當你只有在空調出風口下才能感受到冷風，那或許是空調匹數與房間面積不匹配，若房間過大，更換匹數更大的空調才是解決之道。在極端高溫天氣下，當室外溫度超過 42℃，空調的製冷效果也會大打折扣，此時用水沖洗外機，快速降溫，能幫助空調恢復製冷。另外，空氣過濾網堵塞、溫度調節不當、室外機有障礙物阻擋、風量設置過低、供電電壓不穩等非故障因素，也可能導致空調不製冷，只要針對性地解決這些問題，就能讓空調恢復正常 。

3、空調出風口凝露

發現空調出風口出現小水珠，先彆着急找維修師傅，這其實是常見的凝露現象，多因空氣濕度太大，與空調冷氣接觸後凝結而成，開啟空調除濕模式，並調整百葉葉片角度，減少冷量在百葉上的停留時間，就能輕鬆解決 。

空調不製冷（中關村在線提供）

4、空調散發異味

長時間使用後，空調吹出的風帶着難聞異味，這是因為空調太久未清洗，室內機內部發黴，空調濾網孔徑較大，大量灰塵會附着在蒸發器上，製冷時產生的冷凝水讓蒸發器表面濕潤，為細菌滋生和黴變創造了條件，定期清洗空調，不僅能消除異味，還能提升蒸發器熱交換效率 。

二、科學使用空調，節能又舒適

1、正確清洗空調

自己動手清洗空調，既簡單又省錢，成本只需 10 - 20 元，清洗前務必先給空調斷電，然後依次清洗空調濾網、蒸發器和室內機外殼內部，拆下濾網後，用清水沖洗；使用空調清洗劑均勻噴灑在散熱片上，靜置 15 - 30 分鐘，待清洗劑從泡沫狀融化為液體，灰塵也會隨之溶解排出 ，最後，用清洗劑清洗外殼，靜置後通電，開啟冷風檔吹 30 分鐘，空調就能恢復清爽 。

動手清洗空調（中關村在線提供）

2、合理設置溫度

從節能角度來看，空調設定溫度與外界溫差越小越省電，夏季將空調溫度設置在 25℃ - 27℃，人體感覺最為舒適，同時要注意室內外溫差不宜超過 10℃ 。

3、避免頻繁開關機

頻繁開關空調比一直開着更耗電，這是因為每次開機時，空調壓縮機需要更大功率啟動，消耗更多電量 。因此，短時間外出或無需調節溫度時，保持空調開啟反而更節能 。

避免頻繁開關機（中關村在線提供）

4、製冷與除濕模式的選擇

製冷模式以降低溫度為主，同時去除水蒸氣，適合空氣濕度較低的北方地區；除濕模式側重於去除水蒸氣，同時降低溫度，更適合空氣濕度高的南方地區和陰雨天 。根據實際環境選擇合適的模式，既能提升舒適度，又能節約用電 。

5、空調省電小妙招

搭配使用空調和電扇，能讓冷氣更快與室內空氣混合，加快室內降溫速度。當室內快速達到設定溫度後，空調壓縮機停止製冷，從而實現節能。而且，電扇耗電量僅為空調的 5%，堪稱夏日納涼的 「黃金組合」 。

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三、選購空調的實用指南

1、匹數選擇

能效標識是衡量空調節能水平的重要指標，等級越高越省電，在選擇空調匹數時，要參考房間面積。1 匹空調對應 10 - 15㎡，1.5 匹適配 14 - 22㎡，2 匹適合 20 - 30㎡，3 匹則適用於 30 - 40㎡ ，按需選擇，既能保證製冷效果，又避免浪費 。

選擇合適的空調匹數（中關村在線提供）

2、變頻優於定頻

相較於定頻空調，變頻空調在達到設定溫度後，壓縮機不會停止運行，而是以低轉速持續工作，不僅能保持室內溫度穩定，還更加節能，雖然變頻空調價格稍高，但從長期使用成本來看，性價比更高 。

3、自清潔功能

帶有自清潔功能的空調，利用蒸發器結霜和化霜水的狀態變化清潔污垢，能吹出乾淨健康的風，尤其適合 「懶人」，無需頻繁手動清洗，也能保證空調內部清潔 。

掌握這些空調使用、選購知識，就能讓你在夏日告別空調故障煩惱，享受清涼舒適的同時，還能省下一筆可觀的電費，這個夏天，就讓空調成為你最貼心的 「降溫夥伴」 吧！

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