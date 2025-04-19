Nikon Z5Ⅱ全片幅入門機　搭載EXPEED 7升級強悍　附人像拍攝實測

Nikon正式發布了Z5的後續機型——Nikon Z5Ⅱ，延續了全片幅入門級機型的定位。全新的Nikon Z5Ⅱ採用了旗艦機同款EXPEED 7影像處理器，因此Z5Ⅱ在視頻拍攝、對焦以及連拍上做到了全面升級，不僅相機性能更均衡，同樣也帶來了更好的拍攝體驗。在剛剛結束的清明節假期，我帶着Nikon Z5Ⅱ新機身，搭配尼克爾Z 50mm f/1.4鏡頭，在阿那亞做了一次人像拍攝體驗。今天這篇文章，我就簡單分享這次使用Nikon Z5Ⅱ進行拍攝的簡單感受。



Nikon Z5Ⅱ全片幅相機（中關村在線提供）

Nikon Z5II人像樣片（中關村在線提供）

首先，簡單介紹下Nikon Z5II這台相機。

作為Z5的升級版，Nikon Z5Ⅱ的定位依然是入門級全片幅相機，採用了一塊約2450萬像素全片幅背照式CMOS傳感器，搭配EXPEED 7影像處理器，支持與旗艦機型相同的9種對象識別偵測、達到了靜音快門下約15張/秒的連拍速度，相機也提供了C15和C30兩檔高速連拍選項。在視頻拍攝上，Nikon Z5Ⅱ支持超採樣4K30P視頻、有裁切4K 60P視頻，以及全高清120P視頻。在視頻規格上，Nikon Z5Ⅱ不僅內置了N-Log，還支持內錄N-Raw視頻到SD卡，可以說Z5Ⅱ全面提升了相機靜態照片和動態視頻的性能，帶來更好的拍攝體驗。

Nikon Z5Ⅱ全片幅相機（中關村在線提供）

在外觀上，Nikon Z5Ⅱ延續了Nikon Z5的外觀設計風格，機身採用了鎂合金材質打造，並且做了防塵防水滴處理，機身更加堅固耐用。在操控上，Nikon Z5Ⅱ背後的按鍵佈局與Nikon Z50Ⅱ的按鍵佈局十分相似，對於剛上手相機的用戶十分友好。Nikon Z5Ⅱ採用了一塊側向可翻折屏幕，更有利於日常高角度或低角度構圖取景，也更適合視頻拍攝取景。另外，Nikon Z5Ⅱ的EVF取景器最高亮度可達3000尼特，與旗艦Z9和Z8的取景器亮度相當，在強光下拍攝取景時會有更好的視覺體驗。

針對Nikon雲創功能，Nikon Z5Ⅱ機身也設計了專門的色彩校準按鍵，可以一鍵打開選擇已經下載到相機的Nikon色彩方案。本次人像拍攝，我使用的便是從Nikon雲創下載、由攝影師Luna Atlantis製作的人像色彩方案進行的拍攝。

簡單介紹完Nikon Z5Ⅱ相機的參數和外觀之後，接下來我就結合這次阿那亞之旅拍攝的人像樣片，簡單聊一聊Nikon Z5Ⅱ的拍攝感受。

這次人像拍攝，我使用Nikon Z5Ⅱ機身搭配了尼克爾 Z 50mm f/1.4鏡頭，算是一套標準人像拍攝組合了。首先尼克爾 Z 50mmf/1.4鏡頭是一支性價比極佳的大光圈定焦鏡頭，不僅可以滿足日常拍攝需要，f/1.4大光圈可以帶來更好的背景虛化效果，突出拍攝主體，讓照片具有更好的視覺觀感。

Nikon Z5Ⅱ人像攝影體驗（中關村在線提供）

尼克爾 Z 50mm f/1.4鏡頭搭配Nikon Z5Ⅱ機身，整體不僅十分協調，又非常輕巧便攜。畢竟，Nikon Z5Ⅱ機身包含電池和存儲卡重量約700克，輕巧的機身加一支大光圈定焦鏡頭，對於甚多攝影愛好者來說，是一個非常不錯的選擇。在阿那亞大概經歷了約6.5小時的高強度拍攝，這套輕便的組合並不會在拍攝或轉場的過程中帶來疲勞感。

除了便攜之外。Nikon Z5Ⅱ採用一塊約2450萬像素的背照式全片幅傳感器，搭配了EXPEED 7影像處理器。這套組合可以說是目前入門級全片幅微單中性能非常強的組合了。從實際拍攝的人像照片來看，100%放大人物面部，不僅細節非常豐富，藉助尼克爾Z 50mm f/1.4鏡頭的大光圈，不僅突出了人物主體，還可以通過大光圈虛化掉景區內的多餘元素，得到效果出色的人像照片。

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對於人像拍攝，除了相機畫質之外，也考驗相機的對焦。Nikon Z5Ⅱ搭配的EXPEED 7影像處理器，為Nikon Z5Ⅱ帶來了包括人物面部/眼部識別在內的9種對象偵測，並且支持3D追蹤對焦。

在實拍人像時，可以看到將相機對準人物，相機的對焦系統會自動識別並鎖定人物眼部進行對焦。即使拍攝時人物移動或者調整構圖角度，對焦點也會跟隨移動並始終鎖定人物眼部，整個對焦過程非常快，並未出現任何無法識別或者焦點偏移的情況。

隨着AI的普及以及以及機器學習技術的應用，相機的自動對焦系統變得更加智能化，對於攝影師和攝影愛好者來說，這絕對是個巨大的福音。Nikon Z5Ⅱ的識別對焦，對於日常拍攝來說提供了很大的幫助。

以人像拍攝為例，單反時代習慣用相機中間點對焦，之後再構圖進行拍攝。微單時代，隨着對焦系統的升級，不僅對焦速度更快，智能識別對焦可以快速識別和鎖定被拍攝體，用戶無需擔心會出現對焦不準或者跑焦的情況，可以將更多注意力放到構圖、捕捉人物最自然的表情上，讓拍攝對焦變得更簡單，也帶來了更好相機拍攝體驗。

總之，Nikon Z5Ⅱ是一台綜合性能提升明顯，同時在靜態照片和動態視頻拍攝兩方面都非常均衡微單相機。甚至有朋友開玩笑說「Nikon Z5Ⅱ才是真正的Z6Ⅲ，現在銷售的Z6Ⅲ更像是Z8的青春版」。

雖然是玩笑，也足見Nikon Z5Ⅱ這台相機在功能上的升級和表現。作為一台定位入門級的產品，Nikon Z5Ⅱ有着非常強的競爭力，不論是想將相機升級到全片幅的朋友，還是想購買一台新相機的朋友，定價萬元出頭的Nikon Z5Ⅱ都是一個非常好的選擇，是非常值得關注和推薦的。

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