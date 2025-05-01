國產手機掀電池革命　8000mAh是起點　iPhone快充及續航點接招？

近期有消息顯示，中國手機廠商正逐步將目光投向電池容量的提升，這對蘋果來說無疑是一次新的挑戰。在未來，iPhone如何與這些大電池機型競爭，成為了外界關注的焦點。



據相關渠道透露，預計在今年年底，將有一款搭載高通Snapdragon 8旗艦平台（可能是第二代Snapdragon 8至尊版）的新機上市，其電池容量更是高達8000mAh。業內人士推測，多款旗艦機型或將採用這一配置，其中包括小米16、小米16 Pro、榮耀Magic 8 Pro、一加14、iQOO 14以及紅魔11 Pro系列等。

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供應鏈方面進一步表示，各大國產手機品牌都在積極規劃具備更大電池容量的旗艦產品。值得注意的是，8000mAh可能僅僅是一個起點，未來甚至可能出現超過10000mAh的機型。

OPPO K12s有7000mAh大容量電池（oppo）

vivo Y300 Pro有大電池（vivo）

事實上，這種趨勢早已顯現，例如OPPO和vivo此前已推出多款配備7000mAh電池的新機，而剛發布的小米旗下Redmi Turbo 4 Pro，其電池容量也超過了7500mAh。此外，榮耀不久前推出的榮耀Power更是直接搭載了一塊8000mAh的超大容量電池。

REDMI Turbo 4 Pro也有7550mAh電量（xiaomi）

對國產手機廠商而言，通過大幅提升電池容量，並結合自家的超級快充技術，可以為用戶提供更持久的續航體驗，這是目前蘋果產品線所無法企及的優勢。這種差異化策略，或許將進一步改變智能手機市場的競爭格局。

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