Threads新功能加強隱私　一鍵開啟鎖頭　留言變私訊回覆不再麻煩

新興社群平台 Threads 是當今許多人愛用的 App，不過其留言機制相當特別，單一則留言可以視為一則串文，不僅會被推播給有追蹤自己的朋友，其他人也能分享、引用、轉發。



但也因為其容易擴散的特性，讓許多人不敢留言，因此 Threads 先前推出「鎖頭」功能，可以讓留言變成僅發文者可見並進行回覆，這樣一來就不用再透過其他 App 進行私訊了。

Threads新功能加強隱私

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步驟 1：想要在 Threads 留僅發文者可見的私密留言，一樣先進到該則串文的留言區。

步驟 1：想要在 Threads 留僅發文者可見的私密留言，一樣先進到該則串文的留言區。（T客邦提供）

步驟 2：而留言原先都會預設是公開，任何人都可以回覆、轉發。

步驟 2：而留言原先都會預設是公開，任何人都可以回覆、轉發。（T客邦提供）

步驟 3：只要點選發佈左邊的「鎖頭」，留言就會變成僅發文者可見。

步驟 3：只要點選發佈左邊的「鎖頭」，留言就會變成僅發文者可見。（T客邦提供）

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步驟 4：透過鎖頭留下的串文，一樣會正常顯示在原文底下。

步驟 4：透過鎖頭留下的串文，一樣會正常顯示在原文底下。（T客邦提供）

步驟 5：原發文者可以對私密留言進行回覆，而該則回覆也僅雙方可見，這時左邊的鎖頭就沒辦法打開。

步驟 5：原發文者可以對私密留言進行回覆，而該則回覆也僅雙方可見，這時左邊的鎖頭就沒辦法打開。（T客邦提供）

步驟 6：其他用戶則不會看到該則串文底下的私密留言。

步驟 6：其他用戶則不會看到該則串文底下的私密留言。（T客邦提供）

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