1鍵將照片轉為吉卜力風格 不花大錢輕鬆用AI 還備3D卡通等效果
最近網路最多人在玩的使用 ChatGPT 將照片轉換為吉卜力風格（Studio Ghibli Anime Style），很神奇的是還原度超高，幾乎沒什麼違和感，也有一些將新聞畫面、政治人物或是大家熟悉的網路梗圖轉換風格的實例，只能說網友太有才了吧！隨著這個話題的熱度，也出現了許多第三方 AI 轉換器，沒有付費訂閱 OpenAI 或覺得效果不如預期不妨試試看其他替代方案。
本文要介紹「FlexClip」是知名的 AI 服務，在 AI 圖片轉圖片工具中就加入了吉卜力風格，能將使用者上傳的圖片快速轉換！
除此之外，FlexClip AI 圖片生成工具還有其他風格選項，例如：動漫、素描、毛氈、繪本、可愛向量和 3D 卡通等數十種風格，不用花太多錢一樣可以獲得非常令人驚豔的效果。
網站名稱：FlexClip 吉卜力風格圖片 AI 轉換器
網站鏈結：https://www.flexclip.com/tw/tools/photo-to-ghibli-style/
使用教學
上傳圖片啟用 AI 工具
開啟「吉卜力風格圖片 AI 轉換器」頁面，點選「上傳圖片」後就會開啟 AI 編輯功能。
選擇吉卜力風格進行轉換
其實它使用的是 FlexClip AI 圖片轉圖片工具，只要在風格中選擇「吉卜力」即可進行轉換與生成，除此之外還有約數十種不同的風格可以設定。
點選左下角「生成」就能讓 AI 進行處理，視情況需求自行加入提示詞。
此時會跳出登入註冊畫面，可使用 Google、Facebook 登入。
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下載圖片或製作成影片
點選生成的圖片就會出現「下載」按鈕，也能丟到 AI 編輯器製作成影片，不過免費方案會有試用次數限制，可以考慮付費購買點數或是訂閱套餐以轉換更多圖片。
非人物照片也有不錯效果
利用 FlexClip 轉換非人物的照片效果也很棒，生成效果與 ChatGPT 相比略有差異，但依然具有特色。
值得一試的三個理由：
可使用吉卜力風格轉換功能，適合想體驗 AI 藝術風格的新手
支援多種圖片風格轉換，從動漫到繪本滿足創作者各種需求
結合 AI 影片製作功能，不僅生成圖片也能創作動畫短片或社群素材
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