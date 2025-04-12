讓Claude的AI寫作自定義風格全攻略　6步驟建立個性化創作內容

撰文：T客邦
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AI 聊天機器人今已越發普及，許多人也開始透過其進行協作。然而 AI 的回應風格不一定會同我們想像，雖然可以透過指令進行調整，但有時也可能難以精確描述想要的風格。

而 Claude 在前陣子的更新中加入了調整風格的選項，不僅提供多種內建選項，還支援上傳用戶自己的文本，透過分析這些內容來自定義寫作風格，讓 AI 回應更符合需求。

Claude
使用Claude（Claude）

步驟 1：點擊 Claude 對話框底下有個「Choose style」可以看到內建的風格，想創建則點選下方「Create」。

點擊 Claude 對話框底下有個「Choose style」可以看到內建的風格，想創建則點選下方「Create」。（T客邦提供）

步驟 2：接著按下「Create Custom Style」即可開始創建客製化風格。

接著按下「Create Custom Style」即可開始創建客製化風格。（T客邦提供）

步驟 3：點擊右邊「Add Writing Example」可以上傳文本檔案，或是直接貼上文字範例。

點擊右邊「Add Writing Example」可以上傳文本檔案，或是直接貼上文字範例。（T客邦提供）
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步驟 4：然後 AI 就會自動分析文本並產出該風格的描述，不滿意的話亦可自行編輯。

然後 AI 就會自動分析文本並產出該風格的描述，不滿意的話亦可自行編輯。（T客邦提供）

步驟 5：一旁的「Preview」可以預先查看生成的效果，有短文、信件、教育內容等範例可選擇。

一旁的「Preview」可以預先查看生成的效果，有短文、信件、教育內容等範例可選擇。（T客邦提供）

步驟 6：「Options」中則可以編輯風格的名稱、內容描述，當用不到該風格時，也能由此刪除。

「Options」中則可以編輯風格的名稱、內容描述，當用不到該風格時，也能由此刪除。（T客邦提供）

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【本文獲「T客邦」授權轉載。】

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