Wi-Fi 6E Router有何選擇？　選購要注意事項？　識別標籤要認清

Wi-Fi 6E 無線網絡技術已可於香港使用，第一批支援這個制式的 router (路由器) 亦已上市。支援 Wi-Fi 6E 的 router 須經通訊辦 (OFCA) 發牌驗證，MoneySmart 為各位解構這種新技術及選購注意事項。



Wi-Fi 6E 特點

Wi-Fi 6E 是 Wi-Fi 6 的擴充版，E 代表 extention，加入6GHz頻譜，可額外支援14個80MHz頻道和7個160MHz頻道。這些新頻道與現時的頻道沒有重疊，毋須 DFS (Dynamic Frequency Selection) 也能減少和附近鄰居「撞頻」機會，令上網更暢順。

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香港Wi-Fi 6E未能用盡6GHz頻段

6GHz包含5.925 – 7.125GHz頻段，但由於 OFCA 會將部分頻段預留給5G網絡，因此將6GHz頻譜分成兩段，Wi-Fi 6E 只使用5.925 – 6.425GHz，6.425 – 7.125GHz則用於5G網絡。

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香港發售Wi-Fi 6E產品須有識別標籤

OFCA 新增了「6吉赫器件類別牌照」(Class Licence for 6GHz Device)，所有包含 Wi-Fi 6E 技術的產品，需要先向當局申請此牌照方可推出市場，為防產品使用未經許可的頻段。OFCA 也定出標籤供用家參考。

OFCA 的識別標籤。（MoneySmart授權使用）

接下來 MoneySmart 為大家介紹幾款第一批支援 Wi-Fi 6E 的 router。

第一批支援 Wi-Fi 6E 的 router介紹：

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TP-Link Wi-Fi 6E Router 建立mesh無痕網絡覆蓋

TP-Link 現時有兩款 router 支援 Wi-Fi 6E，分別是 TP-Link Deco XE75 和 TP-Link Archer AXE75。

熟悉 TP-Link 的朋友從圓筒外形和型號中的「Deco」便知 TP-Link Deco XE75 屬於 mesh Wi-Fi 系統，它提供 AXE5400 速度規格，由574Mbps、2,402Mbps、2,402Mbps三組頻譜組成，有4條內置式天線，可自動識別 WAN / LAN 介面。

Router 的其中一組頻譜專用作內部傳輸，但用家也可用 Ethernet Backhaul，將有線網絡用作內部傳輸通道，令三組無線網絡完全釋放。官方資料顯示，Deco XE75 最多可連接200部裝置，使用3台的話可覆蓋7,200呎空間，1台及2台則為2,900呎及5,500呎。

另一款 TP-Link Archer AXE75 同樣提供 AXE5400 速度規格及由三組頻譜組成，每組頻譜均有 2×2 天線傳輸。當中2.4GHz提供574Mbps理論速度，5GHz與6GHz都支援160MHz傳輸及2,402Mbps理論速度。

Archer AXE75 配備四核心1.7GHz CPU，提供1 WAN + 4 LAN 標準配置。機身設有一組USB 3.0外接介面，可接駁外置儲存裝置共享檔案。另外，它也支援 OneMesh，可通過連接到 TP-Link OneMesh 擴展器來創建 mesh 網絡。

NETGEAR Wi-Fi 6E Router 針對高階用家

NETGEAR 也有兩款 Wi-Fi 6E router 推出，包括全球首款四頻 mesh Wi-Fi 6E router NETGEAR Orbi RBKE963，以及 Nighthawk RAXE500。

NETGEAR Orbi RBKE963 每組頻譜均有 4×4 天線傳輸，當中2.4GHz提供1,200Mbps理論速度、5GHz提供2,400Mbps理論速度、6GHz提供4,800Mbps理論速度；另外還有一個5GHz頻段專門用作 Dedicated Backhaul，避免攤分資源。

Orbi RBKE963 覆蓋面積高達9,000呎，Wi-Fi 速度達到超高的10.8Gbps，適合住在村屋、獨立屋或屬於多房單位的家庭。

支援 Wi-Fi 6E 的 NETGEAR Nighthawk RAXE500 外形就像一部戰機，具備12個 Wi-Fi Streams，三個頻段皆採用 4x4 MU-MIMO 設計，各自的 Wi-Fi 頻寬速度分為為2.4GHz 1.2Gbps、5GHz 4.8Gbps及6GHz 4.8Gbps，加起來理論速度同樣達 AXE11000 規格的10.8Gbps，在大量裝置同步高速傳輸下仍能穩定流暢。

NETGEAR Nighthawk RAXE500 搭載64-bit 1.8GHz四核心處理器，兩邊的「機翼」內置8支高效能天線，並具備1 WAN + 4 LAN 以及一組2.5Gbps Multi-Gig WAN/LAN Port，可謂頂級配置。

購買Wi-Fi 6E Router注意事項

看過 Wi-Fi 6E router 的性能，是否覺得很吸引？不過購買之前，也要留意以下事項。

1. 寬頻速度

如果家中寬頻速度不高，即使更換 Wi-Fi 6E router 也不會提升上網速度。

2. 裝置支援

如果家中智能電話、平板電腦等裝置都不支援 Wi-Fi 6E，即使更換 Wi-Fi 6E router 亦不能發揮效能。

購買前也要考慮自己是否真的需要支援 Wi-Fi 6E 的 router。舉例來說，如果家中 router 支援 Wi-Fi 6，那麼升級到 Wi-Fi 6E 分別不會太大，沒有必要更換。

3. 裝置標籤

香港發售的 Wi-Fi 6E router 均有識別標籤，購買前須檢查清楚，因為根據《電訊條例》，管有或使用未經授權無線電通訊器材，最高可罰款HK$50,000及監禁2年。

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